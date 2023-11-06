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41种药品采购成功 第九批国家组织药品集中带量采购开标

2023年11月06日20:23 | 来源：新华网
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　　新华社上海11月6日电（记者彭韵佳、龚雯）第九批国家组织药品集中带量采购6日在上海产生拟中选结果：41种药品采购成功，拟中选药品平均降价58%。

　　此次集采涵盖感染、肿瘤、心脑血管疾病、胃肠道疾病、精神疾病等常见病、慢性病用药，以及急抢救药、短缺药等重点药品，提高群众获得感。以治疗多发性骨髓瘤的来那度胺胶囊为例，该药品在2023年5月专利到期后及时纳入集采，每粒（25mg）从平均约200元降至15元，每月可节约药费3880元左右。

　　此外，治疗胃肠道疾病的雷贝拉唑口服常释剂型、艾司奥美拉唑镁肠溶干混悬剂等3个国家重点监控合理用药药品价格明显降低。治疗心律失常的胺碘酮注射剂、用于抢救休克的多巴胺注射剂、用于催产的缩宫素注射剂等5种短缺药品和急抢救药品，通过“带量”采购方式稳定企业预期，实现保障供应、合理降价。

　　国家医保局有关负责人介绍，共262家企业的382个产品参与此次集采投标，其中205家企业的266个产品获得拟中选资格，包括200家国内药企的260个产品，5家国际药企的6个产品，投标企业拟中选比例约78%，平均每个品种有6.5家企业拟中选。

　　该负责人介绍，2018年以来，国家医保局已组织开展九批国家组织药品集采，共纳入374种药品，平均降价超50%。下一步，国家医保局将会同有关部门指导各地及中选企业做好中选结果落地实施工作，预计2024年3月让全国患者用上此次集采降价后的中选产品。

(责编：胡永秋、杨光宇)
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