新华社北京11月6日电 题：共享新机遇 共促新发展——来自第六届虹桥国际经济论坛的观察

新华社记者

畅谈发展机遇，共话美好未来。

11月5日至6日，共计有8000余名中外嘉宾齐聚黄浦江畔，出席第六届虹桥国际经济论坛。

虹桥国际经济论坛是进博会的重要组成部分。本届虹桥论坛主题为“携手促发展 开放赢未来”。除主论坛外，还举办“投资中国年”相关活动、《世界开放报告2023》发布暨国际研讨会以及“开放发展”“开放合作”“开放创新”“开放共享”四个板块下共计22场分论坛。

在观点交流、思想激荡中，与会中外嘉宾纷纷感慨，今天的中国是紧密联系世界的中国。中国开放的大门越开越大，与世界合作越来越紧密。中国大市场日益成为世界共享的大市场，中国新发展不断为世界提供新机遇。

高水平开放持续深化 为各方带来投资机遇

当前，世界经济复苏动力不足，需要各国同舟共济、共谋发展。本届虹桥论坛覆盖了更多开放热点话题。在诸多与会嘉宾看来，开放合作、互利共赢是历史大势、人心所向，中国以实际行动扩大高水平开放，始终是外商投资的热土。

航运业是国际贸易发展的重要保障，也是各国人民友好往来的重要纽带。

“只有持续扩大国际交流与合作，才能为航运业持续健康发展构建稳定、可预期的外部环境。”中国远洋海运集团副总经理张勇在虹桥论坛“提升全球产业链供应链韧性”分论坛上说，“我们正着力构建全方位新型港航贸生态圈，加快建设韧性航运、绿色航运、低碳航运、智能航运、包容航运。这必将进一步畅通全球产业链供应链，催生更多投资新机遇。”

“作为早期进入中国的外资企业之一，达能自1987年起就扎根中国发展。我们是中国改革开放的见证者、参与者和受益者。”达能中国、北亚及大洋洲总裁谢伟博在《世界开放报告2023》发布暨国际研讨会上说，如今中国已成为达能全球第二大市场，占达能全球销售收入超过10%，期待在中国市场挖掘更多投资新机遇。

6日下午，“投资中国年”自贸试验区专场投资促进活动吸引诸多跨国公司负责人参加。商务部副部长郭婷婷在活动现场表示，自贸试验区将高标准对接国际经贸规则，深入推进制度型开放，加强改革整体谋划和系统集成，推动全产业链创新发展，更好发挥示范作用。欢迎各国投资者来自贸试验区、来中国投资兴业，共享中国式现代化的历史机遇和红利，实现共赢发展。

数字经济蓬勃发展 为各方带来发展机遇

“全球数字产业高峰对接会”“数字贸易创新高端对话”“2023贸易数字化与跨境电商发展论坛”……虹桥国际经济论坛多场分论坛聚焦数字经济。

当前，新一轮科技革命和产业变革深入发展，数字技术、数字经济正深刻改变着传统经济发展模式，成为全球经济发展新的重要增长引擎。

“中国高度重视发展数字经济，将发展数字经济上升为国家战略，出台了一系列政策举措，有力促进数字经济快速发展。”商务部副部长盛秋平在“探寻国际数字治理之道，同创数字产业发展之机”分论坛暨全球数字产业高峰对接会上说，2022年中国数字经济规模超50万亿元，为经济社会高质量发展注入了强劲动能。

中国不仅积极培育数字经济新动能，也注重同各国共享数字经济发展机遇，深化国际合作，共建数字经济治理体系。

盛秋平说，中国致力于推动构建共商、共建、共享的全球数字治理格局，积极推动加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）、《数字经济伙伴关系协定》（DEPA），与五大洲、三十个国家建立了双边电子商务合作机制，在上海建设的“丝路电商”合作先行区将对接国际高标准经贸规则，扩大数字领域制度型开放。

“当前全球约25%的零售是通过电子商务进行的，但这些活动大多集中在发达经济体和少数几个大型发展中国家。我们没有看到足够多的发展中国家的中小微企业‘上线’。”联合国国际贸易中心执行主任帕梅拉·科克-汉密尔顿说。

她表示，中国推动“数字丝绸之路”建设，在海外投资建设电信网络等数字基础设施，提升通关效率推动跨境电商发展，成为推动国际合作促进数字化转型和经济增长的良好范例。

消费升级动能释放 为各方带来市场机遇

中国有14亿多人口、世界上最大规模的中等收入群体，在不少论坛上，中外嘉宾纷纷看好中国这一全球重要消费市场。

法国畜牧及肉类协会会长齐子牙在“洞察消费新趋势 激发消费新潜能”分论坛上说，近年来，中国的牛肉进口不断增长。随着中国人民生活水平的提高、对全球市场的开放，法国肉类企业将迎来更多发展机遇。

“疫情后消费特别是餐饮服务消费出现了恢复性增长。”京东集团首席经济学家沈建光分析列举了当前中国消费的诸多新趋势、新特点，包括线上消费持续增长、县域农村消费快速增长等，新技术、新品类消费快速崛起，新型消费活力加速释放。

人口老龄化趋势下，满足老年人美好生活需要的“银发经济”发展潜力巨大。在6日下午举行的“银发经济：全球人口老龄化的新机遇”分论坛上，中外嘉宾就此展开探讨。

“我国养老需求迎来新一轮升级。有研究预测，2050年中国老年人口消费潜力或将达到40多万亿元，占GDP的比重攀升至12%以上，有望形成经济发展新的增长点。”武汉大学全球发展智库首席专家辜胜阻说。

国家发展改革委社会发展司司长刘明表示，面对全球人口老龄化趋势下的“银发经济”新机遇，希望进一步巩固与各方互利共赢的合作纽带，加强人员、技术、标准等方面的软联通，在照护服务、医疗健康、老年用品等重点产业更好利用国际资源。（记者潘洁、魏玉坤、魏弘毅、成欣、许可、董雪）

(责编：杨光宇、袁勃)

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