我国拟选择一百个城市和园区开展碳达峰试点
2023年11月07日08:44 | 来源：光明日报
小字号
原标题：我国拟选择一百个城市和园区开展碳达峰试点
本报北京11月6日电（记者刘坤）国家发展改革委近日印发《国家碳达峰试点建设方案》。方案明确，在全国范围内选择100个具有典型代表性的城市和园区开展碳达峰试点建设，聚焦破解绿色低碳发展面临的瓶颈制约，激发地方主动性和创造性，通过推进试点任务、实施重点工程、创新政策机制，加快发展方式绿色转型，探索不同资源禀赋和发展基础的城市和园区碳达峰路径，为全国提供可操作、可复制、可推广的经验做法，助力实现碳达峰碳中和目标。
方案提出，到2025年，试点城市和园区碳达峰碳中和工作取得积极进展，试点范围内有利于绿色低碳发展的政策机制基本构建，一批可操作、可复制、可推广的创新举措和改革经验初步形成，不同资源禀赋、不同发展基础、不同产业结构的城市和园区碳达峰路径基本清晰。到2030年，试点城市和园区经济社会发展全面绿色转型取得显著进展，重点任务、重大工程、重要改革如期完成，试点范围内有利于绿色低碳发展的政策机制全面建立，有关创新举措和改革经验对其他城市和园区带动作用明显，对全国实现碳达峰目标发挥重要支撑作用。
方案提出了坚持积极稳妥、坚持因地制宜、坚持改革创新、坚持安全降碳4条工作原则，在确定试点任务、实施重点工程、强化科技创新、完善政策机制、开展全民行动5方面部署了试点建设内容。
国家发展改革委有关负责人表示，国家发展改革委将统筹考虑各地区碳排放总量及增长趋势、经济社会发展情况等因素，首批在15个省区开展碳达峰试点建设，由有关省区发展改革委提出建议名单，经本地区人民政府同意后报国家发展改革委确认。
(责编：罗知之、李楠桦)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 国务院国资委：央企青年要勇当加快建设世界一流企业的排头兵
- “广大央企青年要锚定提升企业核心竞争力和增强核心功能，聚焦‘三个作用’发挥，勇当加快建设世界一流企业的排头兵、急先锋和主攻手。”日前，国务院国资委党委书记、主任张玉卓在由国务院国资委党委主办，国务院国资委党委组织部、中央企业团工委、中央企业青联承办，国家电网协办的中央企业青年精神素养提升工程推进会暨团员和青年主题教育工作会议上表示，中央企业各级党组织要把青年精神素养提升工程作为党建带团建重要载体，领导和推动团组织扎实开展团员和青年主题教育，引领央企青年坚定不移听党话、跟党走。…
- 评论
- 关注