港股系列改革举措加快推出 市场流动性有望改善
港股市场改革按下“加速键”。11月6日，香港特区财经事务及库务局局长许正宇表示，就维持在恶劣天气下交易、优化交易机制等，港交所和香港证监会现正积极研究具体方案，期望在6个月内落实或征询市场意见。
在此之前，11月2日，港交所宣布正在筹备为香港零售基金开发一个综合基金平台。10月31日，香港证监会就实施无纸化证券市场展开进一步咨询。10月27日，港交所就优化上市公司回购机制咨询市场。
一系列改革举措的背后，是港股市场亟须解决的流动性问题。港交所数据显示，前三季度，港股市场日均成交金额为1097亿港元，较2022年同期下降12%。
在此背景下，今年以来港股重磅改革接连推出。从上市规则来看，今年3月份，港交所增设18C章，为特专科技公司开辟上市通道；9月份，港交所就GEM改革开展咨询，拟简化转板机制，改善小型股流动性。
从交易机制来看，10月25日，香港特区行政长官李家超在施政报告中指出，股票印花税税率由现时买卖双方各按交易金额支付0.13%，下调至0.1%。11月6日，许正宇在香港立法会财经事务委员会会议上表示，11月内将完成股票印花税调整相关立法程序。
数字化改革亦在加速，降低交易成本、优化交易程序、提升市场效率。仅10月下旬以来，从筹备开发综合基金平台，拟实施无纸化证券市场，到优化上市公司回购机制，一系列举措陆续推出。
富途投研团队对《证券日报》记者表示，当前港股估值相对较低，多项刺激市场交易的措施能够从长期改善香港资本市场流动性，加强香港国际金融中心的地位。
对于投资者来说，新的零售基金综合平台，能够丰富投资组合、提高市场效率。“建立新的零售基金综合平台，有助拓宽香港的基金分销网络，为投资者提供更广泛的分销渠道、更丰富的基金产品。”香港交易所集团新兴业务和定息及货币业务主管苏盈盈表示。
港交所10月27日刊发咨询文件，就建议修订《上市规则》以推出库存股份机制征询市场意见。引入库存股后，以往因遵循 “最低公众人士持股量”的要求而不能发起回购的问题，将迎刃而解。
Wind数据显示，截至11月6日，年内港股市场已有176家公司进行了股份回购，累计回购金额超过942亿港元，已接近去年全年回购规模的90%。
“若库存股制度得以实施，将有利于进一步提升上市公司的回购意愿，也能为市场行情回暖提供更持续的动力。”一位港股咨询人士对《证券日报》记者表示。
值得一提的是，市场中的“劣质股”也在加速出清。仅10月31日，中国创意数码、天山发展、海升果汁、新海能源、中国数码信息、高银金融等6只港股正式退市，均为强制除牌。据《证券日报》记者不完全统计，今年以来，港股上市地位按照《上市规则》的除牌程序予以取消的公司已达37家。
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