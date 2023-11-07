彭 妍

原标题：多家银行开展“双11”消费贷利率优惠 年利率最低可达3%

银行消费贷也迎来“双11”。近期，多家银行掀起新一轮消费贷利率优惠活动，年利率最低可达3%。

受访业内人士分析，消费信贷是银行零售业务布局中的重要环节，能够在实现信贷资产配置多元化的情况下，带动零售业务的较快发展。

围绕“利率”开展竞争

近期多家银行加大了消费信贷投放力度，相关贷款利率也持续走低。部分国有银行推出的消费贷产品，叠加返券、折扣等优惠活动，利率普遍降至3.5%以下。例如，建行宁波分行发布“缤纷快乐双11，建行消费贷来相助”信息，该行消费贷年化利率（单利）3.45%起，活动时间至11月30日。

一些股份制银行的消费贷款利率甚至低至3%。例如，浦发银行近日发布“浦闪贷金秋嗨购礼，利息券年利率3%起”相关信息显示，10月30日至11月10日期间 (10月31日、11月4日、11月5日和11月7日除外) 每日上午10点，浦闪贷授信审批通过且完成授信签约客户（额度需为有效状态）有机会领取一张浦闪贷一年期3%年化利率（单利）优惠券。另外，该行还推出一年期、三年期年化利率（单利）3.2%的优惠券。

除通过降低消费贷产品利率获客外，今年以来银行消费信贷的业务布局也在呈现新的变化趋势，主要体现在两方面，一方面，银行的消费金融业务从之前的发力单一信用贷向布局场景消费金融业务转变。另一方面，银行针对消费领域的多元化产品布局速度也在加快。

星图金融研究院副院长薛洪言对《证券日报》记者表示，今年以来，实体部门贷款需求疲弱，银行业普遍面临优质资产稀缺的问题，消费贷款仍是银行提振贷款增速的重要抓手。随着经济逐步复苏，稳增长、稳收入陆续见到效果，零售贷款资产质量有望逐步回升，叠加消费需求回暖，银行个人消费贷款在促进消费回升中发挥着积极作用。

消费贷竞争同质化

近期居民的消费需求持续回升，推动了消费贷款增加。中国人民银行统计数据显示，2023年三季度末，本外币住户消费性贷款（不含个人住房贷款）余额19.31万亿元，同比增长13%，增速比上年末高8.9个百分点；前三季度增加1.28万亿元，同比多增7655亿元。

中央财经大学证券期货研究所研究员、内蒙古银行研究发展部总经理杨海平对记者表示，对银行而言，发展消费信贷是零售业务布局中的重要环节。对于整个宏观经济而言，商业银行大力发展消费信贷，可以在一定程度上激发消费潜力，实现消费的合理增长。

不过，业内人士认为，当前银行消费金融业务呈现出激烈的同质化竞争，利率持续下降、银行消费金融业务面临着净息差的压力，盈利能力受到挑战。

杨海平表示，面对商业银行消费信贷的竞争压力，商业银行消费信贷业务的布局方向包括：其一，发展场景化消费金融，利用金融科技实现银行消费金融服务与消费场景的链接，特别是有计划地追踪消费热点和新型消费，在提升客户体验的前提下抢占先机；其二，发展品牌化消费金融，与绿色消费相结合，推出针对绿色消费的金融产品，探索与各类促销活动相结合，加载特色化增值服务，提升品牌影响力；其三，开展综合化个人金融服务，通过对消费信贷客户进行交叉营销，提升客户的综合收益贡献。

薛洪言认为，中长期看，消费贷在个人贷款中的占比将趋势性上升，值得银行投入更多资源。从潜力挖掘的角度看，传统优质客群的挖掘已较为充分，竞争激烈；相比之下，新市民群体的消费弹性更大，面临的资金约束也更强，可挖潜的空间较大，银行机构可着重强化对新市民的消费贷产品创新，既有助于新市民更好地融入城市，助力消费升级，也能通过差异化发展，为消费贷业务寻找新蓝海。

(责编：罗知之、李楠桦)

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