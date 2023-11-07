多家车企官宣降价 车市打响年终“价格战”
10月份国内汽车销量再创新高，其中新能源汽车成绩尤为亮眼。数据显示，10月份新能源汽车产销分别完成87.9万辆和90.4万辆，同比增长16.1%和27.7%。然而10月份之后，传统淡季叠加年底促销压力，使得车市“价格战”重燃。
据《证券日报》记者不完全统计，截至11月6日，本月已有4家车企宣布降价促销优惠，从10月份至今，降价促销的车企多达10余家，其中不乏比亚迪、智己、极氪、零跑等多款热销车型，优惠幅度最高达5.1万元。
记者实探北京地区AITO问界、理想汽车等品牌门店了解到，相较于上述车企官宣降价，部分品牌还搞起了终端价格“暗降”操作。
“目前行业已经进入年末冲量阶段，由于今年车型迭代快、‘价格战’激烈，经销商库存情况不容乐观。”中国乘用车产业联盟秘书长张秀阳表示，车企之间的竞争促销一方面会对年底车市构成稳定支撑，助力车市销量冲击新高点。但另一方面，冲量阶段随着竞争压力进一步加剧，未来会有更多车企加入促销降价行列，进一步挤压车企利润空间。
年底促销压力陡增
11月1日，新能源汽车领头羊比亚迪不仅带来了10月份销量破30万辆的好成绩，还推出了优惠活动，包括护卫舰、海豚、海豹冠军版和宋PLUS冠军版等在内海洋网相关车型，当月购买可获得现金抵免优惠，其中护卫舰07现金2000元可抵2万元，即实际优惠1.8万元。
事实上，比亚迪的确具备足够的定价优势。记者查阅财报显示，今年前三季度，比亚迪实现营业收入4222.75亿元，同比增长58%；实现归母净利润213.67亿元，同比增长129%。然而，若想达成全年300万辆的销量目标，比亚迪必须在余下两个月完成60万辆的超高业绩。
紧随其后的零跑汽车于11月2日宣布当月下定零跑T03、C01和C11等全系车型可享受金融贴息和选装基金等优惠补贴，最高可达1万元。数据显示，10月份零跑汽车刚刚创出交付新高，交付量同比增长159%至1.82万辆。
相较于比亚迪和零跑的大范围降价促销，其他车企更多的是针对部分车型进行的小范围优惠活动。吉利旗下的领克汽车日前宣布，11月份完成领克08大定锁单并在年底前提车，可获得6000元购车补贴。
极氪汽车方面，涉及多款车型的优惠活动从10月16日便已开启，至今年年底结束。其中，极氪001限时优惠3.7万元；极氪X最高优惠可达5.1万元；极氪009优惠可达1.6万元。从极氪当下的销量情况分析，极氪想要实现交付14万辆的年度目标难度不小，这也使得此次降价幅度最大的便是销量主力极氪X车型。
另外，长城汽车旗下的欧拉品牌，在10月31日欧拉闪电猫暗夜版上市之际，也宣布在11月30日前欧拉闪电猫全系车型推出3万元限时现金优惠以及多项购车权益。
车企开启花式降价
日前，《证券日报》记者实探了北京AITO问界多家门店，看车、咨询人群挤满展厅，其中改款M7成为消费者最为关注的车型。据销售人员透露，AITO问界M7在中秋、十一双节和第二轮购车权益期间，分别推出3.3万元和3万元的优惠权益活动。目前问界又发布了M7提车超期补贴标准，即2023年11月30日前完成大定支付的新M7用户，若提车超期按超出天数将获得现金补贴，补贴标准为每天200元，至高1万元。
走访期间，记者还注意到，理想汽车在部分地区的渠道终端店也推出了大幅优惠政策。“我们没有发布官降，但现在购车可以享受1万元的保险补贴、1万元的牌照补贴、5000元的保养补贴和6000元置换补贴，最高降价幅度有3.1万元。”有理想汽车销售人员告诉记者，据此计算，理想L7的售价不到30万元，L8优惠后售价也只有30万元出头。
终端大幅“暗降”之外，还有部分车企选择在上述定价环节便提前释放红利。例如，上汽旗下全新智己LS6，其上市权益价较此前预售价格足足下探近2万元；此前小鹏G9改款的上市售价相比老款起售价也大降4.6万元。
张秀阳认为，车企或明或暗的降价让利，中心目的就是短期内实现销量增长和市占率、缓解产品库存压力，但同时也会挤压车企利润空间和收益。以特斯拉、蔚来和小鹏汽车为例，受上半年车市“价格战”影响，三家车企上半年毛利率下落幅度明显，第一、二季度均同比下降10%左右。
从市场整体来看，“11月份市场需求可能会比9月份更好，预计零售量环比增加10%左右至210万辆。”中国汽车流通协会副秘书长郎学红告诉记者，但为达成全年任务目标拿到主机厂的年终返利，经销商只得降价促销，新车价格的不断下探，会使盈利压力持续提升。
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