银河系超大质量黑洞精确“体重”测得
为太阳质量的429.7万倍
2023年11月07日08:54 | 来源：科技日报
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原标题：银河系超大质量黑洞精确“体重”测得
科技日报讯 （记者刘霞）在一项最新研究中，德国科学家以极高精度确定了位于银河系中央、名为人马座A*的超大质量黑洞的质量和半径：其质量为429.7万倍太阳质量，半径小于金星绕太阳轨道的半径。科学家通过研究在其轨道上发现的发光气体推断出了上述信息。相关论文发表于最近的《天文学和天体物理学》杂志。
在本研究中，马克斯·普朗克地外物理研究所科学家使用欧洲南方天文台甚大望远镜干涉仪（VLTI）近红外干涉仪提供的数据，跟踪人马座A*黑洞周围旋转气体的电磁发射，以寻找明亮的电磁辐射闪光，这些耀斑使研究团队能够追踪其周围气体的运动。
该团队分析了2018年、2021年和2022年观测到的耀斑，从而精确估算出了人马座A*黑洞的质量。这是一种全新的、独立的测量黑洞质量的方法。
研究显示，人马座A*的引力半径约等于0.1个天文单位（1个天文单位即地球与太阳之间的距离，约为1.5亿公里）。
(责编：罗知之、李楠桦)
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