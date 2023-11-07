原标题：淘宝天猫进口食品连续3年增长，智利车厘子、阿根廷红酒、阿富汗松子等商品通过淘宝天猫成为“网红爆款”

11月6日，淘天集团在第六届中国国际进口博览会上举行全球进口食品战略发布会，宣布启动全球美食美酒直播盛典。

数据显示，淘宝天猫平台2023年前三季度进口食品销售额超过500亿元，覆盖了130余个国家和地区，进口食品销售额已经连续3年实现同比增长。同时，超过10000个进口品牌在淘宝天猫经营，像智利车厘子、新西兰牛奶、挪威三文鱼、阿根廷红酒、阿富汗松子等商品通过淘宝天猫迅速打开国内市场，成为“爆款”、“网红”商品，淘宝已经成为国内进口食品第一平台。

新西兰驻华大使毛瑞(Grahame Morton)和智利驻华使馆公使衔参赞万岚苏(Sergio Valenzuela)出席活动并致辞。毛瑞大使表示，两国经贸往来密切，电子商务合作发展迅猛。淘宝天猫平台扮演了重要的角色，为海外品牌进入中国市场搭建了完善的基础设施，成功帮助数以百计的新西兰品牌链接到十亿中国消费者。

进博会期间，新西兰农产品正通过天猫双11走进消费者的购物车，当天晚上，新西兰进口原切牛仔骨、麦卢卡蜂蜜、纽仕兰新品牛奶、pics花生酱都将进入淘宝头部主播直播间。纽仕兰在今年进博会发布的新品牛奶也将第一时间从“展品”变“商品”，通过淘宝天猫，72小时从新西兰牧场送达消费者手中。

今年是共建“一带一路”倡议提出10周年，记者在“全球美食美酒盛典”的展区也看到了一辆堆满了“一带一路”国家进口食品的展车。同时，主播刘仪伟也在进博会现场开启了“一带一路”食品直播专场。

淘宝天猫食品生鲜行业副总经理李妍表示，从平台数据可以看到，越来越多“一带一路”国家进口食品在中国市场热销。“现在正是天猫双11，所有参与双11大促的进口食品品牌中，有超过一半的品牌来自‘一带一路’国家，我们也为‘一带一路’设立了直播专场，这些优质产区的进口食品正通过双11走进千家万户。”

智利是最早与中国签署共建“一带一路”合作谅解备忘录的国家之一。从2015年开始，智利车厘子和淘宝天猫已经合作了第9年。9年间，车厘子已经成为中国人过年餐桌不可或缺的水果之一，随着进口规模、进口种类的不断扩大，亲民的价格也让中国消费者实现了“车厘子自由”。

发布会上，淘宝天猫推出2023-2024产季智利车厘子超级销售计划，推出四大销售举措，预计这一产季将完成20亿的销售额，占到国内线上销售的近一半。今年，淘宝天猫开创了车厘子卡券的销售新模式，联合鑫荣懋佳沃、农富果品等源头供应链合作伙伴推出迪士尼联名款车厘子卡券和佳沃天猫美食定制礼盒款，“消费者可以趁着双11先囤上几张，到了需要的时候再去提货，不会受价格波动影响，品质也更有保证。”截至目前，得益于新的销售模式，双11期间，智利车厘子同比去年增长了960%。

智利水果出口商协会(ASOEX)欧亚市场总监Charif Christian Carvajal先生现场表示：“我们看到淘宝天猫平台针对智利车厘子的四大举措促进计划，非常契合我们中国市场未来三年计划，我们将借助这次平台的举措与智利水果出口商协会的出口商成员合作，提升品质及服务体验，扩大提升一二线及下沉市场不同消费群体的消费需求。”

此外，阿根廷红酒、柬埔寨大米、埃塞俄比亚咖啡、泰国椰青等“一带一路”商品将在进博会期间进入各大淘宝直播间。像柬埔寨的大米，与泰国香米都属于东南亚优质大米产业带，但消费认知远不如泰国香米，国内的供给相对较少，在进博会期间，通过淘宝天猫平台和各个淘宝直播间迅速打开国内市场，打响产地影响力。

(责编：曹淼、杨迪)

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