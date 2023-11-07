原标题：乐高集团连续第六年参展进博会

日前，乐高集团于第六届中国国际进口博览会正式发布了4款全新乐高玩具套装，用创意玩乐向中国传统文化和友谊精神致敬。这也是其连续第六年在进博会全球首发富有中国文化元素的新品。

本次首发的四款产品是悟空小侠万千城、春节祥龙纳福、春节乐满楼、好朋友心湖商城。乐高集团高级副总裁、中国区总经理黄国强先生表示：“进博会是我们发布源于中国传统和文化的新品的最佳场合。从2018年首届进博会以来，我们在历届进博会期间共发布了24款新品，其中有16款来自乐高悟空小侠系列和乐高传统节日套装。”

此次发布的4款新品将于2023年12月23日起在中国和全球其他市场的乐高品牌零售线上和线下渠道发售。进博会参观者可以前往乐高集团展台先睹为快。今年，乐高集团展台的面积超过往届，达到了414平方米。展台以“释放玩乐超能力”为主题，在呈现丰富多元的乐高产品组合以吸引不同年龄段和兴趣爱好的消费者的同时，还通过线上、线下沉浸式的玩乐体验，邀请所有观众一起感受玩乐的力量，发现并释放自己的玩乐超能力。

“进博会已经成为建设乐高品牌知名度的重要平台。我们一直积极通过进博会为中国消费者带来全新产品和富有创意的玩乐体验，让大家享受玩乐带来的益处和乐趣。我们鼓励中国家庭重新重视玩乐时间，因为玩乐对于每个孩子的成长都至关重要。我们希望通过高质量的玩乐体验促进儿童在多个领域的全面发展、学习和成长。”黄国强表示。

2023年也是乐高集团进入中国市场的第40周年。自从1983年首批乐高产品正式销往中国以来，乐高集团一直致力于为更多中国儿童带来富有创意的乐高玩乐体验，帮助他们在玩乐中学习和发展。

乐高集团深耕中国大市场的长期计划从未改变，并持续投资于品牌建设、产品创新、零售业务拓展、扩大产能、数字化转型和可持续发展等不同领域。与第一届进博会举办时相比，截至今年9月底，乐高集团在中国开设的乐高品牌零售店总数已从2018年的50家增加至469家，覆盖的城市数量也从18个拓展至122个。

(责编：董童、杨迪)

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