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黄陈宏：把握绿色低碳发展机遇 实现企业高质量发展

2023年11月07日14:07 | 来源：人民网
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人民网上海11月7日电 （记者栗翘楚、任妍）11月5日，第六届中国国际进口博览会在上海开幕。博览会期间，SAP全球执行副总裁、大中华区总裁黄陈宏做客人民网《进博会客厅》时表示：“今年是SAP第五次参加进博会，本届进博会规模更大，绿色低碳元素成为展会亮点之一。”

黄陈宏表示，改革开放以来，中国已成为世界经济增长主要引擎，在华开展业务过程中，可以充分感受到中国市场的活力以及各方合作意愿。下一步，SAP将围绕数字化转型、建设商业网络、实现绿色低碳等方面持续发力，助力更多企业实现高质量发展。

(责编：罗知之、高雷)
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