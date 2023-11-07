人民网上海11月7日电 （记者许维娜）11月5日，第六届中国国际进口博览会上海开幕。期间，GSK中国总经理、副总裁齐欣做客《进博会客厅》栏目时表示，希望搭载进博“快车”，以更快的速度推动创新产品“跑步进入”中国，为中国患者和大众带来更大的、更具变革性的健康影响力。

“作为进博会‘老朋友’，我们真切地感受到，进博会的溢出效应持续释放，不仅为全球企业打开了‘机遇之门’，也为我们深耕中国市场注入了信心。”齐欣说。

齐欣还表示，中国是全球第二大医药消费市场，蕴藏着蓬勃的机遇。人工智能、大数据、精准医疗和生物医药等领域的高速发展，也为医药行业创造了很多全新的机遇和灵感。中国是GSK全球最重要的战略市场之一，作为改革开放后首批进入中国的外资药企之一，GSK既是中国医疗健康事业建设的积极参与者，也是中国医疗健康事业发展与变革的受益者。

(责编：王连香、高雷)

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