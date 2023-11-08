人民网北京11月8日电 （记者孙博洋）近日，在广州南沙举行的国际金融论坛（IFF）20周年全球年会的平行论坛上，国内外嘉宾围绕“应对全球气候变化：法则与激励机制”这一主题展开对话与讨论。

论坛上，IFF副主席、欧洲碳定价工作小组主席埃德蒙·阿尔方戴利表示，气候是全球的公共产品，要通过公共参与来得到解决相关问题。应对气候变化不仅要依靠政府的力量，还要依靠市场的力量去调动各种公共参与。作为与气候变化密切相关的能源，其趋势应向着减碳、低碳、零碳方向迈进。

IFF理事、法国宪法委员会主席洛朗·法比尤斯在主旨发言中表示，在应对气候变化的问题上，国际社会正在面临是否能够履行过去承诺的信任危机。而即将召开的COP28将需要聚焦三个领域：第一，需要完成对过去的评估，为COP28的下一步行动调整提供必要框架。第二，加快发展清洁能源，逐步淘汰化石燃料能源。第三，加速保障发展中国家获得金融支持和绿色技术，尤其是要落实过去承诺的1000亿美元支持资金。

能源转型委员会主席阿代尔·特纳在主旨演讲中指出，欧盟推出的CBAM（碳边境调节机制）是一个充满智慧的设计，通过一种价格的设计实现全球的相应调整。他呼吁中国与欧盟应该一起来参与碳定价工作。他提出可以将CBAM的收益分配给发展中国家，帮助他们实现绿色低碳转型发展。

IFF联合主席、全国政协原副主席、中国人民银行原行长周小川总结了当前气候变化遇到的三方面挑战：地缘政治局势导致气候问题优先级降低，大企业的减排积极性减弱，公民的认知和觉悟有待进一步提高。他表示，更明确的规则和激励机制可以更加有效保障减排降碳。

IFF学术委员、亚洲开发银行原首席气候变化专家吕学都认为，规则的履行比制定更为重要，发达国家向发展中国家提供资金、技术转让和能力建设援助方面承诺应该更好地去落实履行。

IFF副主席、摩根士丹利全球副主席、意大利前财长多梅尼科·西尼斯卡尔科认为，应该将公共参与和私营领域的企业投资结合起来，降低碳减排的价格曲线。他赞扬了中国在绿色能源发展的全球引领作用。

IFF理事、埃及投资部前常务副部长、德国海德堡水泥旗下苏伊士水泥公司董事会主席安雅山围绕水泥行业的低碳转型做了分析。他认为应考虑不同地区与行业的需求，建立一个公平的全球碳定价体系，避免碳泄露，确保平稳过渡到净零经济。安雅山指出，应支持低碳的生产技术创新，如碳捕集、利用与封存（CCUS），并在建筑相关法规与公共采购中为低碳产品创造市场需求，推动循环经济的发展。

(责编：罗知之、高雷)

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