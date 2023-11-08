“应对气候变化、推进能源转型，是一项艰巨的任务，需要全球通力合作。我相信，国际合作是能源转型成功的关键，非常期待在进博会期间与各方合作伙伴开展会晤与交流，凝聚共识、协同发展。”第六届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）期间，西门子能源股份公司执行委员会成员、全球执行副总裁安妮珞在接受采访时表示，进博会作为一个汇集全球智慧、增进交流与合作的开放平台，将对合作推进能源绿色低碳转型发挥重要作用。

进博会西门子能源展台。（受访者供图）

多款新品亮相 致力推进能源低碳绿色转型

据了解，西门子能源拥有超过两万项专利，并于过去六年间积极参与进博会，致力于与客户和合作伙伴共同努力、携手向前，推进能源低碳绿色转型。

谈及对于首次参加进博会的印象，安妮珞表示，本届进博会有3000多家展商展示了最前沿的创新技术和产品，专业观众达到40万人，充分展现了中国市场的活力以及全球企业开展对话、交流与合作的强烈愿望。

她还介绍到，西门子能源此次参展主题为“携手前行，共创绿色未来”，主要体现了公司在整个能源价值链携手客户和合作伙伴，共同稳步推进能源绿色低碳转型。

“在本届进博会上，我们呈现的展品涵盖整个能源价值链，包括零碳或低碳排放发电、能源传输与存储、工业去碳化等领域。希望将全球最先进的创新成果呈现给中国客户和合作伙伴，为中国的能源绿色低碳转型做出更多贡献。同时，我们希望借助此次展会让大家看到，西门子能源拥有完备的产品、技术和解决方案以加速低碳化进程，可以凭借坚实的行业知识、丰富的经验，为中国的能源低碳绿色转型贡献更多力量。”她说。

加速开发创新 “双碳”目标为企业提供广阔空间

在安妮珞看来，面对气候变化带来的挑战，各国和各地区都在采取积极行动，无论是努力增加能源供应或使能源供应多样化，还是加速能源结构调整。

“中国提出的‘双碳’目标不仅表明了应对气候挑战、加快能源转型的决心，也体现了应对气候变化的承诺和责任。我赞赏中国进一步推进能源绿色低碳转型、加快规划建设新型能源体系、保障能源安全的愿景和决心。”

同时，安妮珞还提出，碳中和不仅局限于传统意义上的能源结构调整，也在更高层次推进国际合作和科技创新，为能源技术企业提供了更广阔的合作空间。

“西门子能源的脱碳化工作始于自身运营。截至目前，我们在中国所有的企业和运营场所均已制定脱碳路线图。同时，所有办公场所和下属十余家生产性企业已于2020年实现基于绿证电力的运营。”安妮珞还介绍，西门子能源还与产业链上下游的合作伙伴共同推进可持续发展，已有300多家中国重点供应商完成了供应链脱碳化尽职调查评估。

“供应链脱碳不仅符合我们自身的可持续发展目标，也有助于实现中国的气候目标和全球应对气候变化。多年来，我们在中国构建了一个强大多元的供应链体系，从技术、质量到环境等方面都秉持了高标准要求。目前，这一供应链体系已成为西门子能源全球供应链的重要组成部分。”在安妮珞看来，创新技术势必将为建设可持续发展的绿色未来做出巨大贡献。到2050年，45%的减排将来自于目前尚未进入市场的技术。为此，西门子能源立足整个能源价值链，加速开发创新技术和产品。

收获丰厚 继续为构建新型能源体系贡献力量

最后，安妮珞在谈到参加历届进博会的具体收获时表示，过去六年间，西门子能源始通过与中国客户和合作伙伴在进博会上开展广泛的交流合作，建立并不断加强合作关系。

她介绍，在2021年进博会上，与中国合作伙伴共同探讨了如何通过合作创新助力浦东高质量发展并引领长三角能源转型，之后与申能集团、北京重燃及上海交通大学共同创立了“中德低碳能源研究中心”；在两年前的进博会上，展示的零碳无氟环保型气体绝缘开关设备Blue GIS?，已于去年在国家电网江苏省电力有限公司无锡供电分公司负责建设的中国110千伏零碳变电站（“清舒站”）投入使用，预计清舒站从建设、投运到退役的全生命周期内将减少碳排放1.8万吨；与松赞集团联合打造的低碳绿色酒店“巴松措林卡”已于今年9月正式开业，西门子能源深圳创新中心为该酒店设计并实施了一体化的低碳能源系统解决方案，涵盖绿色电力、绿色供氧、清洁供热、长时储能等多种综合性技术特点。

“在本届进博会上，我们将与中国客户和合作伙伴进行面对面交流、增进了解，积极探索协同创新，为构建新型能源体系贡献企业力量。我们非常认同进博会的主题‘新时代，共享未来’，这应该是一个绿色、低碳的未来，需要包括政府、企业、客户、合作伙伴、供应链等在内的各方共同努力。”安妮珞说。

(责编：董童、高雷)

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