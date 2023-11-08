人民网北京11月8日电 （记者杜燕飞）国家外汇管理局7日公布的统计数据显示，截至2023年10月末，我国外汇储备规模为31012亿美元，较9月末下降138亿美元，降幅为0.44%。

对此，国家外汇管理局表示，2023年10月，受主要经济体货币政策预期、宏观经济数据、地缘政治等因素影响，美元指数上涨，全球金融资产价格总体下跌。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模下降。

“当前影响我国外汇储备波动的主要因素依然是汇率因素和资产价格变化因素。”民生银行首席经济学家温彬表示。

具体来看，汇率因素方面，10月美元指数受通胀粘性较强、全球地缘政治风险上升等影响，全月上涨0.5%至106.7；非美元货币中，日元、欧元分别对美元升值0.15%和0.24%，英镑对美元贬值0.60%。综合来看，汇率因素导致外汇储备的非美元部分变化影响有限。

资产价格因素方面，10月份美国、日本国债收益率有所上行，但10年期欧债收益率下降5个基点至2.82%。主要股市整体回落。综合来看资产价格变化造成外储规模有所下降。

国际收支方面，从高频数据和前瞻性指标来看，10月我国货物进出口顺差实现565亿美元，A股“北向通”资金全月净流出448亿元。综合看国际收支端的流出压力有限，经常项与金融项仍保持“一顺一逆”的平衡格局。

谈及我国外汇储备未来走势，国家外汇管理局表示，我国经济保持恢复向好态势，经济发展的基本面没有改变，有利于外汇储备规模继续保持基本稳定。

“三季度以来一揽子‘稳增长’政策有效提振了市场信心，未来的宏观经济基本面正在稳健向好。随着美联储加息几近尾声，中美利差将趋向于收窄，也有利于我国跨境资金流动保持平衡。”温彬表示。

值得一提的是，国家外汇管理局同日公布的数据显示，截至2023年10月末，人民银行黄金储备为7120万盎司，环比上升74万盎司。这也是人民银行黄金储备连续第12个月增加。

“虽然人民银行连续多月增持黄金，但我国国际储备中黄金储备的占比依然偏低，并且我国持有黄金储备的绝对量也不高，增持黄金符合长期的利益考量。”汇管研究院副院长赵庆明说。

今年以来，全球央行“购金热”持续升温。世界黄金协会日前发布的三季度《全球黄金需求趋势报告》显示，2023年前三个季度，全球央行购金需求同比增长14%，达到创纪录的800吨；2023年三季度全球央行净购金337吨，为有史以来第三高的季度净购金量。

世界黄金协会预计，在2023年剩余时间内，各国央行或将继续保持强劲的购金需求，这预示着2023年全年的央行购金需求总量有望依旧保持坚挺。

谈及全球央行增持黄金的原因，仲量联行中国区首席经济学家庞溟表示，黄金具有避险、抗通胀、长期保值增值等属性，在国际储备组合配置中增加黄金储备，有利于动态平衡国际储备的安全性、流动性和收益性。

(责编：罗知之、高雷)

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