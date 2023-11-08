人民网上海11月8日电 （记者许维娜）11月5日，第六届中国国际进口博览会（以下简称进博会）如期而至。“中国是吉利德全球三大重要战略市场之一，除了在中国上市新的产品以外，吉利德也在大力推进本土研发团队和研发能力的建设。”进博会期间，吉利德科学全球副总裁兼中国区总经理金方千说，“从去年下半年至今，吉利德已推动14项II/III期临床研究项目在中国落地实施。未来，我们希望有更多早期研发项目能到中国来落地，也希望借助中国本土研发能力，推动全球研发进程，加速创新药物可及。”

据了解，从“头回客”到“回头客”，第二次参展的吉利德在本届进博会上，将展台面积扩大了五倍，展示了包括病毒学、肿瘤学、真菌学等疾病领域的创新产品，呈现吉利德全球研发布局、本土研发进展以及未来计划引入中国的新产品，表达持续深耕中国、服务患者的决心。

回顾去年进博会“头回客”成果，金方千倍感振奋：“去年进博会，我们是‘头回客’，吉利德首次参展的肿瘤和抗真菌领域的两款创新药物今年已在中国成功上市，快速实现了患者可及。吉利德见证了进博会带来的溢出效应。”

“今年作为‘回头客’，吉利德携抗病毒领域长效HIV新药亮相进博会。作为一种每年仅需给药两次的创新治疗方案，将为HIV患者带来新的治疗选择。”金方千说，“期待在这样一个开放的平台上，与社会各界分享吉利德在中国的快速发展和未来规划，在加速引进创新产品、持续提升药物可及，满足亟需的治疗需求的同时，深化与各方的交流与合作，共同助力医药行业高质量发展和‘健康中国2030’目标的实现。”

据介绍，今年是吉利德进入中国的第六年，已经引入了11款创新药物，其中8个药物被列入国家医保目录。与此同时，吉利德通过多方合作，进一步提高创新药物可及性，多措并举，助力相关疾病的筛查及科普工作。在本届进博会期间，吉利德也将与相关政府部门、医疗机构、学协会、科研机构等开展合作签约，助力推动包括艾滋病治疗与管理、肝炎防治、乳腺癌患者医疗保障在内等多领域的服务创新。

“目前，吉利德在全球主要关注病毒学、肿瘤学和炎性疾病领域。我们的总体目标是希望到2030年，能够推出超过10款革新性疗法，造福更多患者。”金方千表示，“中国坚持对外开放，共享发展机遇，为外资企业在华发展提供了更加稳定优质的营商环境，带来了更加广阔的市场机遇，吉利德对未来在中国的发展充满信心和期待。”

(责编：罗知之、高雷)

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