人民网上海11月8日电 （记者许维娜）11月5日，第六届中国国际进口博览会（以下简称进博会）上海开幕。期间，爱尔康中国手术产品事业部总经理张健、华厦眼科医院集团执行总裁陈凤国做客《人民会客厅·进博时刻》栏目，就数字化赋能公众眼健康进行了交流与分享。

陈凤国分析称，根据发展趋势分析，我国眼科患病率持续上升。这一现象的原因主要有两个方面：一方面，人口老龄化加剧了白内障的发病率；另一方面，频繁使用电子产品导致我国儿童和青少年近视问题呈现出低龄化的趋势。在他看来，如今，患者的需求日益个性化和多样化，对术后视觉质量的要求也越来越高，不仅要求能够看到物体，还要求能够清晰地、持久地、舒适地看到物体。

创新是医疗水平提升的引擎。“借由进博会，我们与华厦眼科作为合作伙伴，在眼科手术领域进一步加强合作。公司希望通过深化本土合作，不断提升眼保健行业的专业服务质量。加强与本地经销网络、服务伙伴的合作，更适合本土市场特征和地域文化多样性，灵活、专业、及时推动行业的可持续发展。”张健表示。

在创新驱动及临床实践领域，陈凤国强调，从市场端来看，患者对于眼科手术的视觉质量有了更高的需求，希望获得高质量的产品和服务，实现更好的生活质量。从本土眼科医疗机构的角度，希望用高品质的创新产品来实现医疗水平的整体提升，为患者提供更好的医疗服务。

数字化进程对于企业立足中国市场具有重要战略地位。“我们正积极把数字化、可视化等技术融入眼科诊治，持续打造面向未来的眼科设备、产品生态系统和差异化的视力保健创新产品。”张建表示。

(责编：罗知之、高雷)

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