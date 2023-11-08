人民网上海11月8日电 （记者许维娜）11月5日，第六届中国国际进口博览会（以下简称进博会）开幕。期间，南方医科大学血液病研究院院长、血液病研究所所长，南方医科大学南方医院血液科主任刘启发做客“人民会客厅”栏目时表示，CMV感染是引起移植受者死亡和移植器官失败的重要原因，临床亟需更多疗效显著且副作用更小的创新型药物，以惠及更多患者。

“进博会是一个开放、创新、国际化的平台，在每年的进博会上，医疗器械以及医疗保健展区都有一些创新产品陆续亮相。”刘启发今年是第四次赴约进博会，在他看来，本届进博会上一些罕见病、抗病毒等领域的创新性产品和药物让人印象深刻。

在聊到巨细胞病毒（以下简称“CMV”）感染时，刘启发介绍说，从出生到成人的过程中，几乎所有人都感染过CMV，CMV是一种疱疹病毒组DNA病毒，感染后会伴随终身。CMV在潜伏体内后通常不致病，但一旦人体免疫力功能低下，CMV激活就会导致一系列相关疾病，甚至造成生命危险。CMV感染在临床常见于器官移植、肿瘤放化疗、艾滋病等患者，而且CMV感染也是引起移植受者死亡和移植器官失败的重要原因。

“对于从事器官移植包括造血干细胞移植的医务人员，尤为期盼更多有预防、抢先治疗、靶向治疗CMV感染效果显著且副作用更小的新型药物及创新应对方法出现，以惠及更多患者。”刘启发说，在本届进博会上看到抗病毒药物取得了一定进展，其中，一款口服UL97蛋白激酶抑制剂是针对器官移植或造血细胞移植后发生难治性、有或无耐药性CMV感染患者的创新药物。

“相信未来这款靶向药物的上市，将为医务工作人员在临床治疗难治耐药性CMV感染、预防抢先治疗CMV感染带来更多的新选择。”刘启发说。

(责编：罗知之、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经