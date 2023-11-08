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上海农商银行连续六年护航进博会

2023年11月08日13:56 | 来源：央广网
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原标题：促进“展品变商品”、壮大“进博朋友圈” 上海农商银行连续六年护航进博会

　　第六届中国国际进口博览会于11月5日在上海开幕，众多新产品在进博会上实现亚洲首秀、中国首展。作为扎根申城70余年的金融机构，上海农商银行充分发挥主场化优势、综合化特色，持续迭代升级进博会专属服务方案。上海农商银行党委书记、董事长徐力指出，该行将以金融之力助推高水平对外开放，推动进博展品更快触及广大消费者，与全球客商共享开放红利。

　　同行六载，年年有“新”

　　经过多年发展，进博会已经成为全球新品的首发地、前沿技术的首选地、创新服务的首推地。数据显示，过去五届进博会累计意向成交金额达3458亿美元。同时，进博会的开放红利不断惠及广大消费者，智利车厘子、南非柑橘等售价高昂的进口水果逐渐成为申城家庭餐桌上的“日常美食”，而这背后就有上海农商银行的创新探索。

　　上海惠展国际贸易有限公司是华东地区主要的水果进口代理清关、运输代理公司，上海农商银行与惠展公司以及海关、仓储、零售等环节紧密联动，量身定制海关汇总征税总担保产品，提高产业链效率、降低流通成本，多方合力推动进口中高端水果“飞入寻常百姓家”。

　　进口车厘子“亲民价”是上海农商银行不断提升进博服务质效的一个缩影。2018年推出“步步精心-GPI全球汇款服务”、2019年成为进博会综合贸易服务商联盟首批理事成员单位、2020年为参展客商提供“124365”专属服务、2021年发布“601825”专项服务方案、2022年定制外汇衍生品保证金减免等一揽子服务、2023年全面焕新国际结算系统……六年来，上海农商银行不断优化进博服务方案、扩充产品矩阵，获得中外客商广泛肯定。

　　“进博会畅通国内大循环、链接国内国际双循环，传递出中国坚定不移扩大开放的时代强音。”徐力表示，该行始终胸怀“国之大者”、践行金融担当，充分发挥进博会国际采购、投资促进、人文交流、开放合作四大平台作用，在开放合作中推动经济全球化、贸易自由化，以金融“画笔”描绘开放融通、互利共赢的进博画卷。

　　据统计，2018年以来，上海农商银行累计为超1600家进博会参展商及采购商企业提供金融服务，采购商品从咖啡、蜂蜜等单一的传统食品不断丰富至水果、牛奶、牛肉、三文鱼等广泛的生鲜产品及农副产品；服务地域也已覆盖东南亚、拉美及非洲等共建“一带一路”国家，实现约520亿美元的国际结算量，为企业提供融资安排超10亿美元，授信业务涵盖外汇双边贷款以及进口信用证、进口押汇、海外代付、海关汇总征税总担保等各类进口融资产品。

　　三天通关，“鲜生”夺人

　　生鲜食品是上海农商银行服务进博的“金字招牌”。为了让上海市民能够品尝到更新鲜的全球美食，该行近期焕新升级“601825”进博专项金融服务方案，重点支持生鲜产业链、供应链，强化乳制品、蔬果和农产品、水果、肉类、水产品和冷冻食品、预包装食品、休闲食品和综合食品八大类商品进口贸易融资授信额度。

　　同时，结合生鲜行业的国际结算痛点堵点，上海农商银行推出国际结算系统智能路由、汇款直通及费用优化等服务，实现“无纸化、高效率、秒到账、更优惠”四大惠企功能：根据最优最快最省的原则，系统自动选择最佳汇款路径；自动识别合同、发票等材料关键字段，形成汇款申请书；部分汇入收款无需人工确认、无需提供纸质审核材料，实现汇入汇款“秒到账”；系统自动进行多种优惠叠加计算，给予企业最大程度的结算费用优惠。

　　一瓶在新西兰牧场里生产灌装的牛奶，仅需72小时就能抵达上海，乳品企业纽仕兰在本届进博会上首发“4.0娟姗优质蛋白鲜牛奶”。鲜奶进口争分夺秒、刻不容缓，这瓶“72小时通关”的鲜奶，见证着上海农商银行服务贸易便利化的一路成长。根据客户结算周期，该行逐个打通“鲜奶通关”的堵点：系统自动识别形成进口购付汇申请书，自动选择最佳跨境汇款路径，银行为企业开出首笔“错币种信用证”，满足客户小币种支付需求，简化支付流程，拓宽结算渠道。

　　事实上，上海农商银行和纽仕兰的“进博缘分”由来已久。从首届进博会上签约2亿订单、第三届为企业提供3000万元综合授信额度再到本届的娟姗鲜牛奶，“银企双方的合作积累就像一层层向上走的阶梯，也代表着我们共同的进博感悟：共成长，共享未来。”徐力如此形象地比喻。

　　全链条服务，多语种风采

　　农商特色，不止于“快”。目前，进博会已成为全球共享的国际公共产品，中外企业都受益于这一高水平对外开放平台的“溢出效应”，实现“引进来”和“走出去”的“双向奔赴”。上海农商银行充分发挥自身资源优势，携手产业链上的优质企业共建“进博朋友圈”，起到建链、延链、补链、强链、稳链的积极作用。

　　蜂业巨头森蜂园是连续六届参加进博会的“老朋友”。2018年，上海农商银行首次和企业达成合作，开展信用证开证及押汇业务，助力优化企业的融资结构。此后，银企双方围绕产业链上下游持续扩大服务范围。本届进博会上，上海农商银行与森蜂园、信达诺、埃珂森等多家龙头企业进一步深化合作，量身定制服务方案满足进博会签约订单中的境内外上下游融资需求。

　　基于在生鲜产业链的深厚积累，上海农商银行后续将持续整合产业链中的物流、资金流、合同流信息，通过产品组合优化上下游供应链方案设计，通过大数据生成进博会参展商及采购商的“精准画像”，助力扩大进博会采购成果、放大溢出效应。

　　此外，为加大金融服务保障力度，上海农商银行连续多年举办“外语风采大赛”，优选出行内外语志愿者。考虑到进博会参展商的多语种需求，该行精心挑选出日语、韩语、葡萄牙语、法语、俄语、西班牙语、德语等小语种志愿者团队进驻国家会展中心周边网点，打造特色金融服务点和小语种体验专区，提供外籍客户翻译及咨询支持。

　　“不论是进博会现场还是线上服务，6天会期内还是365天日常服务，上海农商银行将不断加强对进博会等重大战略的优质金融服务，在上海主场倾心聚力推进高水平对外开放、畅通产业链供应链，助力进博会办出水平、办出成效、越办越好。”徐力说。

(责编：曹淼、杨迪)
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