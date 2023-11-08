黄盛

日前，在第六届中国国际进口博览会举办期间，虹桥国际经济论坛“探寻国际数字治理之道 同创数字产业发展之机”分论坛在上海举行，探讨数字贸易领域的创新与机遇，推动服务贸易向数字化、智能化、绿色化转型。

高通公司中国区董事长孟樸在论坛上表示，5G为数字贸易创新发展提供了连接的基础， AI则为数字贸易注入更多的智慧，带来了更为深入的数据洞察力、更加智能化和自动化的运营，以及更加个性化的客户支持互动，推动数字贸易走向更智能、更具竞争力的未来。

高通公司中国区董事长孟樸在发表演讲。 受访者供图

孟璞认为，数字贸易的创新不仅关系到贸易模式的创新改变，更在于数字技术的支持，尤其是以5G和人工智能为代表的数字技术。这些数字技术拓宽了贸易的边界和空间，带来了数字化的机遇，为全球贸易的发展开辟了新的增长点。

在谈到数字贸易高效开展的基础时，孟璞表示，5G提升了连接的便捷性和效率，为数字贸易的创新发展注入了活力。5G的超高速传输能力，极大提升了信息的流动效率，使得跨地域协作更加高效，让医疗、教育、娱乐等服务实现高清、无缝的远程传输。5G的低时延特性，增强了实时互动和远程协作，为远程医疗诊断、智能制造等领域提供了可靠保障；同时，5G的大连接属性也为智能交通、智慧城市等领域的创新，开拓了更多可能性。

针对AI为数字贸易带来的改变，孟璞举例说，游戏、视频、娱乐等数字内容，在数字贸易中扮演着重要的角色。生成式AI为内容创作和娱乐带来了革新，让用户可以通过AI生成的内容创造文章、图文和音视频。

“随着智能产品的不断涌现和更新，科技与产业间的融合将进一步增强，相关产业链将更加数字化、智能化，进而推动数字贸易朝着更加智能、更具创新力的方向发展。”孟樸认为，5G与AI的协同发展，正在释放数字时代的巨大潜能，为数字贸易的创新发展增势赋能。与创新发展并行的，还有开放合作。作为数字技术的推动者和赋能者，高通一直与产业合作伙伴共同推动5G技术的创新应用，并不断探索终端侧AI技术为用户带来的全新体验。

孟樸表示，数字技术是推动数字创新发展的关键引擎，数字贸易创新则代表着数字技术应用的重要契机。在5G与AI协同发展的数字化时代，每个人都是数字贸易创新的推动者和受益者，这就需要各界不断创新，秉持合作精神，共同发展数字化发展的光明未来。

(责编：王连香、高雷)

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