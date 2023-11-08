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农银人寿2023年第三季度理赔报告发布 各项理赔指标持续提升

2023年11月08日18:56 | 来源：新华网
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原标题：农银人寿2023年第三季度理赔报告发布 各项理赔指标持续提升

　　近日，农银人寿发布了2023年第三季度理赔报告。报告显示，农银人寿第三季度理赔案件数量、赔付金额等均上涨，各项理赔指标持续提升。

　　数据显示，农银人寿2023年累计赔付10.2万件，其中第三季度赔付3.1万件，同比增长112%；2023年累计赔付金额7.44亿元，其中第三季度赔付2.48亿元，同比增长11%。截至第三季度，农银人寿理赔（不含团险渠道）获赔率达99.09%，小额理赔获赔率高达99.98%，客户理赔获赔率持续提升。

　　农银人寿长期坚持科技赋能，不断加快金融科技应用与创新，2022年以来上线“农银智慧芯”“农银慧e赔”，通过创新技术，对理赔案件进行智能识别、自动审批、实时支付，打造具有农银人寿特色的智慧理赔体系，有效提升了理赔效率，为客户带来了更加便捷高效的服务体验。

　　数据显示，2023年前三季度，“农银智慧芯”共处理案件3386件，案均索赔支付周期1.07天，支付时效提升27%；“农银慧e赔”辅助保单服务人员优化理赔流程，共处理1001件理赔案件。总体来看，2023年前三季度，农银人寿案均索赔支付周期1.2天，其中小额理赔平均索赔支付周期仅为0.06天，理赔支付周期较短。

　　此外，农银人寿进一步扩大服务范围，力求为客户解决实际问题。针对患有重大疾病且及时报案的客户，推出“重疾一日赔”服务，在客户提交资料齐全后一个工作日内即可完成理赔，有效解决客户实际困难。2023年前三季度，农银人寿“重疾一日赔”服务赔付超1058万元。同时，为给老年人提供更贴心的保险服务，公司推出理赔关爱服务，对年龄在60周岁以上及行动不便的客户进行慰问探视，为客户理赔答疑解惑，前三季度共服务440人次，将农银人寿的温暖送至老年客户。

　　未来，农银人寿将继续坚守保险为民初心，坚定“以人民为中心”的发展思想，加快提高理赔效能，不断提升服务水平，为客户提供更优质的保险保障服务。

(责编：曹淼、高雷)
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