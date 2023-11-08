国家出台指导意见规范实施政府和社会资本合作新机制
2023年11月08日19:59 | 来源：新华网
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新华社北京11月8日电（记者陈炜伟）记者8日从国家发展改革委了解到，国务院办公厅近日转发国家发展改革委、财政部《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》。
指导意见提出，规范实施政府和社会资本合作新机制，充分发挥市场机制作用，拓宽民间投资空间。坚决遏制新增地方政府隐性债务，提高基础设施和公用事业项目建设运营水平，确保规范发展、阳光运行。
指导意见明确，聚焦使用者付费项目，全部采取特许经营模式。合理把握重点领域，优先选择民营企业参与，明确管理责任分工，稳妥推进新机制实施。
在规范推进建设实施方面，指导意见提出，严格审核特许经营方案，公平选择特许经营者，规范签订特许经营协议，严格履行投资管理程序，做好项目建设实施管理。
在加强运营监管方面，指导意见明确，定期开展项目运营评价，惩戒违法违规和失信行为。规范开展特许经营协议变更和项目移交等工作，建立常态化信息披露机制。
此外，指导意见还明确了支持民营企业参与的特许经营新建（含改扩建）项目清单（2023年版）。
(责编：胡永秋、杨光宇)
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