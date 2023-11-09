王绍绍

走进2023年“互联网之光”博览会，电力巡航机器狗依靠3D导航激光雷达、避障传感器等技术完成电力巡检，具有人工智能肖像生成技术的绘画机器人可实现生动高效的人机交互，浸没式液冷AI服务器让参展者可以近距离接触到算力设备......博览会聚焦互联网发展的前沿成果，呈现数字产业发展的强劲势头。

11月8日，在2023年世界互联网大会乌镇峰会期间，《中国互联网发展报告2023》蓝皮书发布，从数字基础设施建设、数字经济发展和网络内容建设等九个方面，展示了中国互联网发展的新情况、新进展、新成效。

智能制造迸发强劲动能

在漆黑的车间中，机器设备的指示灯闪烁微光，自动化机械臂完成汽车零件的装配加工。空无一人的“黑灯工厂”通过智能制造协同系统完成全流程数字化生产，实现了真正意义上的无人作业。

制造业是智能互联网应用的重要行业，智能互联网能够从产业链互联协同、生产过程智能决策、智能化产品制造等多个环节，赋能化工、钢铁、电力、装备制造、燃气等制造业智能化。

据《工业互联网创新发展报告（2023年）》显示，近年来，我国工业互联网快速发展。目前，全国已累计建成数字化车间和智能工厂近8000个，工业互联网核心产业规模超过1.2万亿元。

中国工程院院士周济认为，智能制造是一个大概念、大系统，贯穿于产品、制造、服务全生命周期的整个环节以及相应系统的优化集成，实现制造的数字化、网络化、智能化，不断提升企业产品的质量、效益和制造水平。

2023年“互联网之光”博览会吸引了来自48个国家超过580家中外企业线下线上联动参展，将举办近100场新产品新技术发布活动，参展企业品类丰富，展示内容涵盖大数据、3D打印、数字化工厂、智能装备以及智能机器人等多个前沿领域。

以“数实融合”为主线，我国加快数字基础设施建设，推动数字产业创新发展，深入实施制造业数字化转型行动，以数字经济的高质量发展构筑国家竞争新优势。

人工智能点亮全新生活

当前，人工智能从专用向通用人工智能发展，赋能网络高度智能化。新一代人工智能与网络深度融合重构，具有很强的自然语言理解能力和学习能力。

智能互联网实现物理世界和数字世界的连接，为人们带来更智能化、个性化和沉浸式的虚实结合生产生活体验。

作为2023年“携手构建网络空间命运共同体精品案例”的入选项目，联合国教科文组织高等教育创新中心的智慧教室项目已在亚非规划了40间智慧教室，提供了全新的教学环境。

智慧教室项目实现了数字化转型从理论落地成实践，融合信息技术的创新应用，推进教育资源共享。数字技术正加速数字鸿沟的弥合，构建普惠包容的新未来。人工智能教育生态系统能够满足学生跨空间跨场景应用，实现“教、学、管、测、评”等各个环节数据互通。

在河北省石家庄市井陉县，全县30所试点中小学采用“常态课+社团课”形式，已全部开设人工智能教育课程。井陉县试点中小学结合优必选科技的人工智能与机器人技术，实现了人工智能数字教育场景落地。

“人工智能已经成为这个时代最具变革性的技术力量。”中国工程院院士、清华大学智能产业院院长张亚勤在2023年世界互联网大会乌镇峰会的全体会议中指出，人工智能技术正在深层次改变我们的数字世界、物理世界和生物世界。

数字乡村建设焕发崭新面貌

数智全环控多层种植柜、自动嫁接机器人、畜舍巡检机器人、“AI鱼”智能鱼类疫苗自动注射机......

在“浙江·数字乡村引领区建设成果展”上，一批智慧种植、智慧畜牧、智慧渔业领域的智能化设施设备纷纷亮相，智慧农业助力乡村数字经济的高质量发展。

中国网络空间研究院副院长李颖新在2023年世界互联网大会蓝皮书新闻发布会上表示，当前，农业数字化加快向全产业链延伸，农业生产信息化率超过25%，精准播种、智慧灌溉、植保无人机等技术装备大面积推广，畜禽养殖数字化与规模化、标准化同步推进，工厂化养殖、稻虾养殖、鱼菜共生模式相继投入生产。

我国数字乡村发展取得阶段性成效，乡村数字基础设施建设取得新成效，智慧农业形成新气象，乡村网络文化展现新风貌，数字惠民服务满足新期待。

随着数字惠民服务扎实推进、数字技术飞速发展，乡村数字化水平也在不断提高。“互联网+教育”“互联网+医疗健康”“互联网+人社”等服务不断深化，集成落地一批政务、金融、电商、健康、生活等数智综合服务。

“数字世界千变万化、热点很多，但实实在在的解决普通老百姓每天生活中的问题，给消费者更多实惠、更好服务，是确定性的需求。”拼多多联席CEO赵佳臻表示，针对农产品有产地、无品牌的问题，拼多多开设了多多课堂，培养既懂农业又懂电商的新农人。

助农直播的电商服务将地方特色、优质农产品推向全国各地，实现惠农共富；通过村中的智能云药柜，直接扫码取药，村民拥有了“家门口的医药箱”；在一张数字大屏上，浓缩了全域的村级乡村治理数据，助力乡村治理......在数字赋能下，一幅幅和美乡村新画卷正在绘就。（实习生尉馨文对本文亦有贡献）

(责编：罗知之、高雷)

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