2023年10月份，全国居民消费价格同比下降0.2%。其中，城市下降0.1%，农村下降0.5%；食品价格下降4.0%，非食品价格上涨0.7%；消费品价格下降1.1%，服务价格上涨1.2%。1--—10月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.4%。

10月份，全国居民消费价格环比下降0.1%。其中，城市下降0.1%，农村下降0.1%；食品价格下降0.8%，非食品价格持平；消费品价格下降0.1%，服务价格下降0.1%。

一、各类商品及服务价格同比变动情况

10月份，食品烟酒类价格同比下降2.1%，影响CPI（居民消费价格指数）下降约0.61个百分点。食品中，畜肉类价格下降17.9%，影响CPI下降约0.66个百分点，其中猪肉价格下降30.1%，影响CPI下降约0.55个百分点；蛋类价格下降5.0%，影响CPI下降约0.04个百分点；鲜菜价格下降3.8%，影响CPI下降约0.08个百分点；水产品价格下降0.5%，影响CPI下降约0.01个百分点；鲜果价格上涨2.2%，影响CPI上涨约0.04个百分点；粮食价格上涨0.6%，影响CPI上涨约0.01个百分点。

其他七大类价格同比五涨两降。其中，其他用品及服务、教育文化娱乐、医疗保健价格分别上涨3.6%、2.3%和1.3%，衣着、居住价格分别上涨1.1%和0.3%；交通通信、生活用品及服务价格分别下降0.9%和0.6%。

二、各类商品及服务价格环比变动情况

10月份，食品烟酒类价格环比下降0.4%，影响CPI下降约0.12个百分点。食品中，蛋类价格下降3.6%，影响CPI下降约0.03个百分点；鲜菜价格下降1.9%，影响CPI下降约0.04个百分点；水产品价格下降1.4%，影响CPI下降约0.03个百分点；畜肉类价格下降1.0%，影响CPI下降约0.03个百分点，其中猪肉价格下降2.0%，影响CPI下降约0.03个百分点；鲜果价格上涨0.9%，影响CPI上涨约0.02个百分点。

其他七大类价格环比三涨四平。其中，衣着、生活用品及服务、其他用品及服务价格分别上涨0.2%、0.1%和0.1%；居住、交通通信、教育文化娱乐、医疗保健价格均持平。

附注

1.指标解释

居民消费价格指数（Consumer Price Index，简称CPI）是度量居民生活消费品和服务价格水平随着时间变动的相对数，综合反映居民购买的生活消费品和服务价格水平的变动情况。

2.统计范围

居民消费价格统计调查涵盖全国城乡居民生活消费的食品烟酒、衣着、居住、生活用品及服务、交通通信、教育文化娱乐、医疗保健、其他用品及服务等8大类、268个基本分类的商品与服务价格。

3.调查方法

采用抽样调查方法抽选确定调查网点，按照“定人、定点、定时”的原则，直接派人到调查网点或从互联网采集原始价格。数据来源于全国31个省（区、市）约500个市县、近10万家价格调查点，包括商场（店）、超市、农贸市场、服务网点和互联网电商等。

4.数据说明

由于“四舍五入”原因，有时会出现合计数据与分类数据高值或低值相同的情况。

(责编：卫嘉、白宇)

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