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高通获评“世界互联网大会领先科技奖” 

2023年11月09日11:05 | 来源：人民网
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11月8日，在乌镇举办的“世界互联网大会领先科技奖”颁奖典礼上，高通公司凭借“全球首个5G Advanced-ready调制解调器及射频系统”骁龙X75，获评“世界互联网大会领先科技奖”。

高通技术公司首席商务官吉姆·凯西表示：“作为全球首个5G Advanced-ready调制解调器及射频系统，骁龙X75能够快速支持5G Advanced新特性，助力5G和AI创新深度融合，具备出众的频谱聚合能力和更高阶的调制方式。它将先进的5G技术扩展至各类终端和众多行业，为加速5G赋能的新一代体验和数字化转型，提供强大的连接平台支持。”

高通公司相关负责人介绍，作为5G演进的第二阶段，5G Advanced正开启新一轮5G创新。骁龙X75是高通推出的5G Advanced-ready调制解调器及射频系统，凭借专为可扩展性打造的全新架构，该平台能够通过软件升级的方式，实现对5G Advanced新特性的快速采用。此外，骁龙X75还针对AI/ML数据驱动型设计、增强移动性等5G Advanced重点演进领域进行积极探索，为前瞻技术落地奠定基础。

在5G与AI的深度融合、相互促进方面，骁龙X75在调制解调器及射频系统中采用专用硬件张量加速器，将AI性能提升至前代产品的2.5倍以上。骁龙X75还引入第二代高通5G AI套件，具备AI赋能的多项全新优化特性，带来全新水平的5G性能。作为“利用AI技术提升5G性能”的创新范例，骁龙X75为进一步突破5G性能瓶颈提供了技术思路和应用价值。

在超高速率体验方面，骁龙X75助力实现基于商用芯片的端到端10Gbps 5G下行传输速率里程碑，并创造了Sub-6GHz频段5G传输速度纪录。骁龙X75还实现了在FDD频段运行两路上行载波和四路下行载波并发的5G载波聚合连接，为未来提升5G性能和灵活性铺平道路。

“骁龙X75的创新正在赋能终端厂商跨细分领域打造新一代连接体验，包括智能手机、移动宽带、汽车、计算、工业物联网、固定无线接入和企业专网。此外，高通还基于骁龙X75推出了5G参考设计和固定无线接入平台，加速推动5G在众多终端品类和垂直行业的普及。”该负责人表示。

(责编：曹淼、高雷)
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