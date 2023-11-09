人民网记者 许维娜

“恭喜丑丑柑队荣获二等奖。”在最近刚刚结束的第二届科技小院大赛重庆区赛中，来自四川丹棱桔橙科技小院的丑丑柑队以出色的技术成果获奖。

丹棱拥有“中国桔橙之乡”的美誉，隶属四川省眉山市，地处成都平原经济圈，是全国一二三产业融合发展先导区，热销的桔橙品种包括“爱媛38号”“不知火”“春见”等。

桔橙产业养活了丹棱一半人口。过去，过度施肥导致土壤酸化和环境问题，影响柑橘产业的可持续发展。但近两年，这些问题正在改善，农业生产现代化程度提高，产业链附加值增加。2020年，丹棱被评为四川省“四好农村路”示范县，这与科技小院密切相关。

丹棱桔橙科技小院。张丽君摄

科技小院，作为一种集产、学、研于一体的校地合作模式，正在全国千余个村庄中蓬勃发展。该模式将山野湖海转化为“黑板”，将鱼虾作物视为“教材”，使农学生们能够进入村庄进行“读研”。通过结合理论与实践、创新与服务，他们将论文的成果“写”在大地上，为乡村振兴提供有力支持。

科技小院，作为一种集产、学、研于一体的校地合作模式，正在全国千余个村庄中蓬勃发展。该模式将山野湖海转化为“黑板”，将鱼虾作物视为“教材”，使农学生们能够进入村庄进行“读研”。通过结合理论与实践、创新与服务，他们将论文的成果“写”在大地上，为乡村振兴提供有力支持。

将绿色种子“传”给农民

传统农业靠天吃饭。2020年末至2021年初，丹棱县的农业受霜冻天气影响，晚熟柑橘“爱媛38号”等品种受损，部分反酸，部分冻坏掉落。

为避免再次发生类似情况，丹棱县的桔橙在霜降后都穿上了“外衣”，整个山头都被“白色灯笼”装扮。对于果农们而言，他们能想到通过“土办法”解决问题，而涉及有关种植的科学知识，他们可以请教“青年专家”。

2017年，丹棱县红石村建了“桔橙科技小院”，帮助农民增产增收。西南大学每年派出几名研究生到小院常驻，当地果农们都会亲切地把小院称作“专家大院”，管学生们叫“专家”。

丹棱桔橙产业过去粗放的种植方式遗留了不少生态问题。张丽君和同学们从土壤、叶片发育、果实生长等开始监测，发现了阻碍产业进一步发展较突出的问题，如长期过量施肥导致土壤酸化、温室气体排量高。

张丽君正在监测叶片发育情况。李栋摄

根据张丽君等人调研，2021年时眉山全市柑橘园平均土壤pH值只有5.09，尤其以丹棱为代表的老产区土壤pH值为4，达到强酸性；而最适宜种植柑橘的土壤pH值为5.5-6.5。土壤酸性较大，钙镁含量低，容易导致果实品质差。

在专家研究员的带领下，老师和同学们设计了一款碱性钙镁有机肥改良剂，构建了一套柑橘园健康土壤和节能减排绿色生产模式。

通过这一方案，研究团队实现了试验地块土壤pH值提升0.6个单位，钙镁含量显著提高；试验果园碳排放降低50%，其它温室气体排放量不同程度下降；果园成本投入减少的情况下，产量、品质均有不同程度提升，净利润整体提高了17%。

一张土特产“名片”养活半座城

眉山东站一路向西，到丹棱县的路上会被满眼的果树填满。“爱媛38号”是丹棱县“土专家”谭后根从国外引进的品种，因皮薄多汁、口感似果冻等独特卖点，再加上农产品上行平台销路的打通，近些年逐渐走红。

去年，丹棱县通过了《丹棱县全域实施“双替双升”行动推进农业绿色发展工作方案》，旨在以绿色生态为基础，以农业高质高效发展为任务，实施有机肥替代化肥、绿色防控替代化学防治，促进土壤大气质量提升和农产品品效提升行动。

该行动就是以科技小院为平台，由科研院所相关领域专家、农业农村部门技术人员和本地土专家组成技术服务团队，共同建立适宜当地产业发展和技术推广的模式，为全县形成绿色种植方案提供技术支撑。

丹棱桔橙科技小院获第二届拼多多科技小院大赛重庆区赛二等奖。李栋摄

在这个人口超16万的小县城，几乎一半居民都从事着与桔橙产业有关的工作。90后杨宵是四川本地人，初中毕业就外出打工，先后尝试过餐饮、APP市场推广等工作。2017年，他回到丹棱与几个朋友合伙做起了线上水果生意。

因为“丹棱桔橙”的名号渐渐为市场熟知，“爱媛38号”深受消费者喜欢，销售价格较早年有上涨，而丹棱县人工成本也随之水涨船高。前两年工人日结薪资还是150元左右，到今年已经涨到200元，特殊工种甚至达到了300元。

“就这个工资水平，还得提前跟工人约时间。特别是收果子的时候，家家户户都要采摘，不提前约很难找到人。”成为拼多多平台头部水果生鲜商家后，杨宵和朋友经营了15个线上店铺，“预计到‘爱媛38号’大规模上市的时候日均订单会超过8000单，所以我们还得招人”。

漫山的果树，正成为丹棱人的“摇钱树”“致富树”。根据四川省生态文明促进会的信息，目前丹棱农村居民人均可支配收入23638元，农民户均存款达到4.7万元，远高于全国、全省及全市平均水平。

桔橙生意“钱”景可期

好山好水好技术，造就了丹棱桔橙的稳定品质。而这里也是许多电商平台的重要柑橘货源地之一。

过去，丹棱当地水果都是统一收购，农户很难在谈判中保障自己的权益。而在电商平台上，他们有了与消费者直接对话的机会，联系更紧密，议价空间更大，不少小农户都开通了线上销售渠道。

在杨宵的打包厂里，选果、打包、称重、发货等工序都在有条不紊地进行。张曼摄

数据显示，在拼多多平台上，丹棱“爱媛38号”几乎每个产季都稳居平台橙子销量排行前三；杨宵的店铺累计拼单数也已经突破10万，登顶百亿补贴频道橙子畅销榜。

“去年我们线上店铺的年销售额在5000万元左右。”杨宵判断，现在地头采购价每斤在2元左右，就看过两个月行情有什么变化，按照去年的情况可以涨到每斤7-8元。

在大力促进乡村振兴、助力农民增收致富的路上，丹棱县政府、农业局、丹橙果业等多方协作，向柑橘产业链上下游延伸，发展桔橙加工制造业，推动“丹棱桔橙”从“地理标志”向“全国品牌”转型升级。

据了解，丹橙果业目前已建成了一个集采收、分拣、包装、出厂等于一体的现代化商贸物流园区。该物流园区能够集中大部分电商资源，向小规模经销商提供生产加工产地。

“包括‘爱媛38号’等在内，我们将持续发挥平台优势，对这些科技小院等科研机构重点支持的科技农产品加大曝光与补贴投入，推动农特产的标准化、品牌化、数字化发展，完善现代化农业的产业链，为我国广大农村地区的乡村振兴作出自己的贡献。”拼多多相关负责人表示。

(责编：罗知之、高雷)

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