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中基协倡议公募基金行业支持北交所高质量建设

2023年11月09日16:49 | 来源：人民网
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人民网北京11月9日电 （黄盛）中国证券投资基金业协会在11月9日发布《公募基金行业支持北京证券交易所高质量建设倡议书》（以下简称《倡议书》），引导公募基金行业切实发挥投资端作用，支持北京证券交易所（以下简称“北交所”）高质量建设。

《倡议书》从五个方面向全体公募基金管理人发出倡议，主要包括：

一是积极参与北交所市场投资，系统规划北交所市场投资业务发展与产品布局，加大资源投入，助力创新型中小企业健康发展。

二是着力强化投资研究核心能力建设，有针对性的构建专业化、规范化、体系化的投资研究与决策流程，推动形成科学、合理的创新型中小企业估值定价体系。

三是不断加大北交所相关产品创新力度，积极开发主要投资于北交所市场的主动管理或指数型基金，合理安排存量基金参与投资北交所市场，探索创设一批类型多样、形式多元、策略丰富的特色化产品。

四是切实提升客户服务能力，引导各类养老金、银行理财、保险等中长期资金参与北交所投资，加强投资者教育与客户服务，形成科学理性的投资理念。

五是持续优化信息技术与合规风控体系，进一步加大科技投入，建立符合创新型中小企业投资特点的合规风控体系。

业内人士表示，《倡议书》的发布，将引导公募基金充分发挥专业机构投资者的模范带头作用，更好服务多层次资本市场建设与实体经济创新发展。

(责编：王连香、高雷)
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