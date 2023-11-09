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共“进”向未来“博”出新精彩 国资央企助力进博会“越办越好”

2023年11月09日16:38 | 来源：人民网
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人民网11月9日电 （记者杜燕飞）日前，第六届中国国际进口博览会（以下简称进博会）正在上海举行。154个国家、地区和国际组织的来宾，289家世界500强和行业龙头企业参展，向世界传递出合作与共享的力量。在这其中，国资央企用优质的服务、扩容的“购物车”助力进博会“越办越好”。

绿色办展方面，记者从国资委了解到，本届进博会，以“零碳零塑办博，绿色智慧出行”为目标，通过省间绿电交易的方式，采购绿电800万千瓦时，首次实现了100%全绿电办展，预计可以减排二氧化碳3360吨。据介绍，本届进博会所用绿电来自安徽省的光伏发电及风电，其中近三分之一的电量由中国三峡集团投资建设的安徽阜阳南部120万千瓦风光储基地项目提供。

风电、光伏“看天吃饭”，如何保障绿电办展的同时实现平稳安全用电？本届进博会的绿色能源接入了国网上海电力“全景智慧供电保障系统”这一“能源大脑”。在国家会展中心（上海）各场馆内，3943个数据采集传感器成了“能源大脑”的神经触角，基于智慧物联体系架构，对场馆内的用能情况进行实时采集分析，以保障场馆制定照明系统、空调系统、广告设备等系列节能措施，在提升场馆低碳节能管理水平的同时，保障绿色能源安全、稳定、高效运作，确保展会用电平稳。

服务保障方面，借助数字化、智慧化手段，中国电信通过重保网管实时掌握网络运行情况和运行数据，利用3D模型呈现在线用户分布热力图，基站和保障人员信息以及在用线路运行状态；中国铁塔通过“进博会综合网管平台”实时监控场馆及周边的429个重保基站，在线分析运营数据，实现基站运维“可视、可管、可控”；中国移动以“连接+算力+能力”的新型信息服务体系，助力打造包括数智消防保障在内的智慧展会管理、数智医疗卫生等智慧应用场景，赋能一流展会保障运行有序。

“本届进博会上，国机集团承担了技术装备展区招展、专业观众邀请、线上推广等工作，在打造‘数字进博’、加强服务保障等方面助力进博会‘办出水平’。”国机集团相关部门负责人表示，通过“数字进博”线上平台，实时跟踪各参与方动态数据，优化数字进博积分体系，整合形成大数据链并进行精准分析和信息共享，便利便捷、精准赋能供需双方撮合对接，提高参展参会实效。

值得一提的是，作为进博会的重要组成部分，国家展一直以来备受社会各界关注。本届进博会，中国馆以“中国式现代化，世界新机遇”为主题，集中展示了“爱达·魔都号”大型邮轮、“深海一号”能源站、中国空间站、“力箭一号”运载火箭、C919大飞机以及石岛湾高温气冷堆核电站示范工程等一大批大国重器，体现出中国式现代化带给世界的新机遇。

与此同时，本届进博会，国资央企组建了98个交易分团，央企及所属近1400家企业约2万名专业观众到场观展、洽谈和采购，采购清单主要聚焦在创新驱动、安全支撑、民生保障三方面，并与合作伙伴商签油气、优质煤炭、小麦、大豆等大宗商品采购协议，以实际行动保障国家能源、粮食等安全。例如，国家电投所属的7家二级单位与15家国际企业签署合作协议17项，总签约金额达8.2亿美元，同比增长近80%。其中，为做好今冬明春能源保供工作，签约进口煤炭8100万美元。

“本届进博会，中储粮集团公司所属油脂公司与8家供应商签约，采购来自美国、巴西、阿根廷、乌拉圭的进口大豆共计1200万吨，总量较去年增长20%。”中储粮集团公司副总经理鲁晓东表示，中储粮集团公司将与全球农产品供应商一道，促进全球优质粮棉油产品进入中国市场，实现互利共赢，推动全球农业繁荣发展，共同维护国际粮油产业链供应链稳定安全。同时，依托进博会平台，利用国际市场和资源，推动储备轮换吞吐和粮食进口的有效衔接，建立内外畅通循环的机制，优化储备油脂油料规模结构，进一步增强市场供应保障能力，更好服务经济社会发展大局。

国资委国际合作局局长朱凯表示，纵观历届进博会，央企“购物车”不断扩容升级，采购规模保持稳中有升。央企积极参与进博会，不仅助力中国经济稳中向好，也为全球经济复苏注入稳定性和新动能。

(责编：王连香、高雷)
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