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韩强：对中国市场充满信心 健康产业迎来新机遇

2023年11月09日13:00 | 来源：人民网
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人民网上海11月9日电 （记者许维娜）11月5日，第六届中国国际进口博览会（以下简称进博会）上海开幕。期间，安利（中国）科创中心总经理韩强做客人民网《人民会客厅·进博时刻》表示，今年是安利第四次参加进博会，这一盛会不仅是实现互利共赢的重要国际平台，更彰显了推动开放型世界经济的坚定信心。

在中国的经济发展中，健康产业占据了重要的地位。“随着健康产业的不断变化，我们看到了更多的机遇。”韩强指出，健康产业的变化主要源于以下四个方面：一是公众对健康的意识显著提高；二是天然自然、绿色与自然相关的消费理念逐渐流行；三是消费产业发生了变革；四是全面健康理念得到了广泛认可。

“中国经济具备巨大的发展潜力和韧性，其长期向好的基本面并未改变。在这一背景下，安利面临着新机遇，并充满信心。同时，我们的研发布局、产品创新，与健康产业的发展方向相契合。”韩强还表示，安利公司总部高度重视中国式现代化进程中的巨大机遇，将全面深入中国本地化战略，持续加大投入，积极融入国内国际双循环新发展格局，贡献中国现代化产业体系建设。

(责编：罗知之、高雷)
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