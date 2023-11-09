人民网上海11月9日电 （记者许维娜、翁奇羽）金黄多汁的厄瓜多尔麒麟果、美味的马耳他三文鱼饭、有着“非洲甜面包”之称的贝宁菠萝……今年的食品及农产品展区汇聚了来自100多个国家和地区的特色展品，打开了全球美食的“时空门”。

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