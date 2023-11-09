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2023松山湖人工智能算法挑战赛开启报名

2023年11月09日14:05 | 来源：人民网
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人民网北京11月9日电 （记者夏晓伦）当前，人工智能与制造业深度融合，人工智能产业迎来发展新机遇。在新一代信息技术赋能我国实体经济，助力国内外合作扩面增效的背景下，以赛促学、以赛促创是推动人工智能算法技术更好服务经济社会发展大局的有力途径。

11月9日，由东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会、人民网联合主办，人民日报社传播内容认知全国重点实验室承办的2023松山湖人工智能算法挑战赛开启报名。

记者从主办方了解到，本次大赛设置“基于大语言模型的社交媒体行为预测”“社交媒体舆论场虚假消息检测”“具有可解释性的社交网络社区监测”三道赛题，同时在决赛现场设置“基于议题的大模型辩论对抗邀请赛”。大赛面向高校及科研机构在校大学生（含本、硕、博）展开。

据介绍，本届挑战赛于2023年11月9日启动，采用线上初赛及线下决赛的方式，12月22日至12月23日举办决赛暨人工智能场景创新加速数字经济论坛。

据了解，东莞作为我国制造业名城，制造业产业链齐全、层次丰富、基数庞大，拥有经营主体166万户、工业企业21万家、规上工业企业超1.38万家，对于数字化转型有着庞大的市场需求和潜力。东莞先后成为全国数字经济新一线城市、全国第一批中小企业数字化转型试点城市，数字经济各方面呈现良好的发展势头。此次大赛将有助于推动东莞乃至全国数字经济高质量发展。

《东莞市数字经济发展规划（2022－2025年）》提出，以松山湖科学城为引领，以松山湖高新区为重点，打造数字经济创新发展核心区，争创国家级数字经济园区。到2025年，东莞数字经济核心产业规模突破1.3万亿元，高水平建成国际知名的数字经济名城、国家制造业数字化转型示范城市。

松山湖科学城已形成以“源头创新-技术创新-成果转化-企业培育”创新全链条为“梁”，以“重大科技设施、重大科研平台、高水平研究型大学、新型研发机构、科技型龙头企业、高端创新人才、高品质城市配套、一流创新环境”为“柱”的“四梁八柱”实施框架，扎实推进一大批重点项目建设。

据悉，传播内容认知全国重点实验室于2019年11月由科技部批准建设，实验室由人民日报社主管，依托人民网建设。实验室以国家重大需求为导向，利用人工智能技术，开展传播内容认知及相关交叉领域的基础性和前沿性研究，推动传媒行业与新技术、新业态深度融合。自2020年举办首届人工智能算法挑战赛以来，这是传播内容认知全国重点实验室第四次承办该项赛事。

(责编：罗知之、高雷)
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