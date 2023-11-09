人民网上海11月9日电 （记者许维娜）11月5日，第六届中国国际进口博览会（以下简称进博会）上海开幕。期间，内蒙古自治区呼和浩特市新城区人民政府副区长吴真、青岛海尔生物医疗股份有限公司公共卫生事业部副总经理李宗雨做客人民网《人民会客厅·进博时刻》，分享了在服务居民健康、养老服务等方面丰富的探索经验。

在此次进博会上，内蒙古自治区呼和浩特市新城区政府与海尔生物医疗聚焦健康城市、老年人健康服务等领域，进行了新成果发布。

吴真介绍，随着人口老龄化程度的日益加深，超过90%的老年人选择居家养老。这其中绝大多数的老年人体弱、多病同时伴有健康管护需要，同时，独居、孤寡和空巢老人也占据较大比重，存在突发疾病无人发现和护理风险隐患。

“为此，我们积极推进实施依托智慧化手段、医养深度融合，以‘家庭医生签约’为切入点，推进智慧化医养服务高质量发展居家养老服务项目，以满足居家老人日常健康监测、医疗保健等需求，让老年人足部出户就可以享受到便捷、优质的医疗服务。”吴真表示。

“加强群众与优质医疗资源链接，提升老年人体检率是对老年人进行健康管理的重要措施。”李宗雨表示，对此，海尔生物医疗在新城区已落地“院内+院外数字化”公卫体检工作站。此外，还与新城区合作，将家庭医生签约无纸化、数字化，共建智慧医养指挥调度平台，努力服务更多群众。

作为进博会的“老朋友”，海尔生物医疗每年都会在智慧公卫领域带来新方案。今年，海尔生物医疗升级发布了健康城市数智公卫生态服务平台。李宗雨介绍，该平台立足城市3类服务群体，实现城市健康服务的一人一码、一屏统管、一网协同，让城市健康数据流动起来，让公卫服务暖风吹进万家。具体来说，针对居民用户，该平台提供多元化场景方案，实现全生命周期最佳体验；面对医院/卫生中心/血站等机构，平台提供高效互联协同的服务方案，帮助实现全流程业务科学决策；而对政府机构而言，通过提供监管可视、预测精准的方案，有利于打造全方位的诊疗智慧监管模式。

吴真同时表示，接下来，新城区将从优化服务体制、扩大覆盖面和强化保障两个方面深入推进，使养老服务覆盖面越来越广，实现优质服务效果，不断增强老年群众的满意度和获得感和幸福感。吴真表示。

(责编：罗知之、高雷)

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