周德汉：深植中国市场 以本土化创新方案助力消费者迈向健康生活
2023年11月09日13:00 | 来源：人民网
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人民网上海11月9日电 （记者许维娜）11月5日，第六届中国国际进口博览会（以下简称进博会）开幕。期间，恒天然大中华区首席执行官周德汉、对外事务及传播副总裁韩励做客《人民会客厅·进博时刻》栏目时表示，对中国市场的未来充满信心。未来将依托进博会溢出效应，不断为中国消费者带来更多高品质营养乳品及本土化创新解决方案，以更好地满足中国客户需求，帮助消费者迈向更美好的健康生活。
据了解，新西兰乳业恒天然此次是连续第六年参展进博会。在过去的五届进博会中，恒天然签约数量增加近五倍。作为进博会的“全勤生”，恒天然本次带来了源自新西兰的20款产品。
“满足中国市场日益增长的对高品质生活的需求，产品不仅要营养高、口感好、创新多，还要够健康。”周德汉说，“恒天然深深植根于中国市场，不仅通过本土化创新回应快速变化和不断升级的中国市场需求，也通过持续的产品创新和支持‘双碳’战略，助力健康中国建设。”
“进博会溢出效应明显，不仅进一步扩大了恒天然的品牌知名度和美誉度，让我们深植、开拓中国市场时更有信心，也给国内外企业提供了互相合作、了解的平台。”回顾连续六年赴约进博会的成果，韩励倍感振奋：“依托进博会平台，恒天然近年来‘朋友圈’得到持续扩大，与合作伙伴及消费者建立了广泛联系，并携手乳制品行业上下游为持续推进绿色低碳发展做出了贡献。”
“我们对中国市场的未来充满信心。通过与合作伙伴在重大议题上的通力协作，我们致力于为中国和世界创造一个更健康、更可持续的未来。”周德汉表示。
(责编：罗知之、高雷)
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