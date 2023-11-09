原标题：百威中国与空气产品公司签订战略合作协议 共促绿色物流发展

在第六届中国国际进口博览会期间，百威中国与空气产品公司共同签署战略合作协议，双方将在氢气供应服务、氢燃料电池车辆的落地及示范运营推广等方面探索开展深度合作的机会，推进绿色物流在不同领域和实际应用场景内的发展，强化协同创新和产业协作，从而为百威亚太2040年全球范围内实现全价值链净零排放的目标提供助力。百威亚太采购及可持续发展副总裁杨凯Jan Clysner、百威亚太物流副总裁Rodrigo Rodrigues、空气产品公司中国区氢能业务总经理胡华利、空气产品公司中国区副总裁樊继传出席活动并见证签约。

百威中国协调其在中国的各实体酿制、进口、推广、经销及出售百威英博集团旗下超过50个啤酒品牌。作为可持续发展的先行者，百威亚太率先引入绿色物流计划，不断评估物流供应链的温室气体排放量，以多样化方式最大限度地减少物流排放，并在中国开展了一系列布局。自2014年起，百威中国便开启了在绿色物流领域的改革之路，不断地通过绿色车辆投入、叉车油改电替换升级、车辆装载提高、运输距离降低、多式联运等方式物流碳排放，助力净零愿景实现。

绿色物流也成为了百威中国与空气产品公司达成合作的重要契合点。空气产品公司是一家运营超过80年的世界领先工业气体公司，在氢能基础设施领域处于行业领先地位，也是世界上最大的氢气供应商之一，走在液氢解决方案的前沿。空气产品公司兼具氢能领域的专业水平以及低碳发展理念，不仅可以为百威中国提供全面的氢能解决方案，也能够协助百威中国在绿色物流发展布局方面取得积极进展。

现场，百威亚太采购及可持续发展副总裁杨凯Jan Clysner表示：“百威亚太在2018年发布了2025年可持续发展目标，并于2021年进一步设定了2040年实现全价值链净零排放的宏伟愿景。其中，气候行动作为一个重要子目标和核心板块，一直是我们关注的焦点。我很自豪地看到，百威亚太在过去10年里通过与行业领先企业的紧密合作，稳步推进物流体系内的各项节能减排措施，并取得了一系列显著成果。与空气产品公司等优秀企业的合作试点项目，证明了我们在物流运输领域实现绿色低碳发展的决心。今天战略合作协议的签署也意味着双方将建立更为紧密的合作关系，共同推动绿色物流运输的发展，为实现净零排放做出更坚定的承诺。”

百威亚太物流副总裁Rodrigo Rodrigues表示：“百威亚太始终秉持创新和变革的精神，积极与行业内领先企业共同探讨实现绿色物流的新途径。我们运用前沿科技推动碳减排，并在物流运输领域推广清洁能源的使用。今天，我们非常荣幸能与空气产品公司签署战略合作协议，携手共建产业链条中至关重要的一环，探索氢燃料电池重卡在实际商业模式下的应用边界，持续拓宽应用场景与范围，最终使其成为绿色物流运输的成熟选择之一。”

对于此次深化合作，空气产品公司中国区氢能业务总经理胡华利表示：“我很高兴参与这项战略合作，探索推动中国物流运输行业净零转型的机会。氢气在运输脱碳中发挥着至关重要的作用，作为氢能源供应和氢交通解决方案的世界领先企业，空气产品公司致力于用我们的专业知识支持客户绿色物流运营的需要。最近，我们一起庆祝了和百威合作的氢燃料电池重卡在空气产品公司常熟加氢站的里程碑式阶段成果，相信我们将一起乘胜逐北！”

百威中国和空气产品公司将持续深化合作，充分发挥双方的资源优势和创新实力，共同探索绿色物流发展的技术路径和开发策略，彰显可持续引领者的责任与担当，以实际行动推动行业低碳高质量发展。

(责编：董童、杨迪)

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