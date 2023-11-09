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薛增一：中国经济长期向好发展 持续深耕中国市场

2023年11月09日14:33 | 来源：人民网
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人民网上海11月9日电 （记者许维娜）11月5日，第六届中国国际进口博览会（以下简称进博会）在上海开幕。期间，正大集团农牧食品企业中国区资深副董事长薛增一做客人民网《人民会客厅·进博时刻》时表示，今年是第六次参加进博会，随着中国对外开放力度的不断加大，正大集团将持续深耕中国市场。

薛增一认为，中国拥有14亿人口规模的庞大消费群体，且消费水平已经发生了质的飞跃，人们更加追求高品质的消费，中国市场潜力非常大，长期看好中国经济发展。

薛增一还表示，中国推出的一系列政策措施，让外资企业坚定了在中国的发展信心。未来将持续深耕中国，一方面发挥农牧食品全产业链优势，把集团农牧食品板块进一步做大做强；另一方面开辟新的产品领域，以食品为主，发力饮品端，食饮结合。

(责编：王连香、高雷)
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