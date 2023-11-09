人民网上海11月9日电（记者许维娜）11月5日，第六届中国国际进口博览会（以下简称进博会）上海开幕。期间，奥的斯中国区总裁罗小莉做客人民网《进博会客厅》表示，今年是第二次参展，进博会是企业展示创新产品和技术突破的舞台，同时也是与客户、公众以及政府交流合作的重要窗口。

“中国是目前全球最大的电梯和自动扶梯市场，我们对中国市场的发展潜力充满信心。”罗小莉介绍，本届进博会，奥的斯推出全新产品和超级电梯，将利用数字化技术为乘客带来沉浸式未来乘梯体验。

她表示，目前，中国正加大对城市化、城市更新和基础设施建设的投入力度，进一步拓展对外开放，促进可持续发展和智慧城市建设，推动数字化转型与城市现代化更新，这些高质量发展趋势与奥的斯发展战略相契合。

“可持续发展是我们的重要战略之一。我们的产品采用绿色节能技术，制造基地遵循绿色生产标准。”罗小莉表示，未来将继续坚定支持中国高质量发展，为中国建设更绿色、更智慧的城市发展愿景提供支持。

(责编：王连香、高雷)

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