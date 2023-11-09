人民网记者 车柯蒙

十年来，中国新增减税降费及退税缓税缓费累计超过14万亿元。近日，国家税务总局公布上述数据，与此同时，发布《中国税收营商环境发展报告（2013-2022年）》。“优化税收营商环境 激活发展动能”系列报道深度聚焦近年来中国税务部门优化税收营商环境的历程与成效。

中国国家统计局发布的数据显示，初步核算，今年前三季度中国国内生产总值（GDP）按不变价格计算同比增长5.2%，国民经济持续恢复向好。业界专家认为，前三季度中国经济展现出强大韧性和巨大潜力，消费市场活力持续增强，高质量发展稳步前行。

看中国经济，要看总量和规模，更要看结构和效益。

国家统计局数据显示，前三季度，高技术制造业投资和高技术服务业投资分别同比增长11.3%和11.8%，持续推动产业转型升级。近年来，我国科技引领新兴产业发展，人工智能、大数据、区块链、量子通信等新兴技术加快应用，培育了智能终端、远程医疗、在线教育等新产品、新业态。

国家税务总局佛山市高明区税务局实施精准税费宣传辅导，快速响应纳税人缴费人诉求。 温贤华摄

新兴产业高速发展，离不开税收政策的支持。近年来，我国支持科技创新的税收政策持续优化完善，财税政策支持高新技术产业发展的效果正逐步显现。

研发费用加计扣除是我国推进创新驱动发展的重要政策措施，也是国际上鼓励企业创新投入的通行政策手段。今年3月，我国将符合条件行业的企业研发费用加计扣除比例由75%统一提高到100%的政策，作为制度性安排长期实施。记者从国家税务总局了解到，今年7月，全国有超过30万家企业享受到了研发费用加计扣除税费减免。

老工业基地，曾是重庆为人熟知的标签。而如今，“专精特新”正成为重庆高质量发展的新名片。截至目前，重庆市已培育集聚288家国家级专精特新“小巨人”企业和3850家市级专精特新中小企业，在此过程中，税务部门以落实税费优惠增动力、强信心。

据了解，国家税务总局重庆市税务局编发《专精特新企业税费优惠政策指引》，同时依托税收大数据精准推送政策信息，更好实现“政策找人”。今年上半年，重庆市有2947户企业享受研发费用加计扣除政策，累计加计扣除额达109.33亿元。其中，1397户专精特新企业享受加计扣除额约46.7亿元，户数和金额占比分别达47.4%和42.7%，源源不断的“资金活水”精准浇灌专精特新企业的“成长沃土”。

绿色是高质量发展的底色，党的二十大报告强调，倡导绿色消费，推动形成绿色低碳的生产方式和生活方式。

现如今，我国已构建起以环境保护税为主体，以资源税、耕地占用税为重点，以车船税、车辆购置税、增值税、消费税、企业所得税等税种为辅助，涵盖资源开采、生产、流通、消费、排放5大环节8个税种的生态税收体系。

在河北省石家庄市，为鼓励企业加大环保投入，国家税务总局元氏县税务局精准推送优惠政策，建立与企业的税企交流通道，切实帮助企业解决后顾之忧，帮助企业算好“经济账”的同时又算好“环保账”，助推企业向绿色、生态转型升级。“在环保税等税收优惠政策正向激励下，我们不断加大节能减排力度，改善生产工艺，今年以来，共减免环保税税额36.88万元，让我们在绿色生产的道路上轻装上阵”。石家庄市冀粤生物质能发电有限公司财务负责人杨武表示。

中央财经大学政府管理学院教授杨燕英接受人民网记者采访时表示，在助力经济社会绿色转型发展过程中，税务部门利用“多税共治”，建立了“多策组合”绿色税收体系，以环境保护税为主体的绿色税收体系在促进企业从被动减排向主动减排转变方面发挥了重要作用，有效提高了企业绿色发展积极性。绿色税收体系的构建，充分体现了税收推动全社会节能减排、实现“双碳”目标、以及助力经济社会发展全面绿色转型的政策功能。

西南财经大学教授、西财智库首席经济学家汤继强表示，税收政策是一种政府支持相关企业发展的信号，可以助推产业结构的升级改造和产业布局的完善优化。政府对创新企业、绿色企业实行低税率、减免税等税收优惠，可以达到稳定市场预期，增加投资者信心，提高该领域对投资者的吸引力，有助于社会资本向创新、绿色、高质量发展领域集中，加快构建新发展格局，激发未来发展持久动力。

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(责编：王连香、高雷)

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