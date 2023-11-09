人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

首届全国大学生化妆品创新大赛成功举办

2023年11月09日16:02 | 来源：人民网
小字号

人民网北京11月9日电 （焦磊 韩鑫）近日，由中国日用化工协会主办的第一届全国大学生化妆品创新大赛决赛在京举办。记者在大赛获悉，今年上半年，我国日化行业规上企业总营收额达到1753亿元，同比增长0.8%；实现规上企业利润168亿元，同比增长7.4%。其中，规上化妆品企业实现营收643亿元，同比增长10.8%，实现利润53.7亿元，同比增长35%，成为日化行业经济运行的一大亮点。

自2021年《化妆品监督管理条例》施行以来，相关的法律法规以及规章制度陆续颁布实施，给行业带来新的机遇和挑战，也对化妆品专业人才培养提出了更高要求。通过大赛以赛促学、以赛促教、以赛促创，将更好促进行业高质量发展。此次大赛中，来自全国75所高校，500多份作品，经过初赛的评选最后有74份作品脱颖而出，分别进入产品创意组、产品配方组和包装设计组的决赛。经过激烈角逐，最终25个作品获得一等奖，49个作品获得二等奖。

据介绍，作为中国日用化学工业重要的子行业，经过近40多年的快速发展，我国化妆品行业已建立了产业体系健全、产业链条完整、产品结构丰富、产品品类品种齐全的完整工业结构，成为仅次于美国的世界第二大化妆品大国，随着人民对美好生活向往需求的不断提升，化妆品行业具有广阔的增长空间和市场潜力，将成为扩内需、促增长的热点行业。

(责编：王连香、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
首届全国大学生化妆品创新大赛成功举办
　　人民网北京11月9日电 （焦磊 韩鑫）近日，由中国日用化工协会主办的第一届全国大学生化妆品创新大赛决赛在京举办。记者在大赛获悉，今年上半年，我国日化行业规上企业总营收额达到1753亿元，同比增长0.8%；实现规上企业利润168亿元，同比增长7.4%。…
税收政策打好“组合拳” 助力经济社会发展转型升级
　　 十年来，中国新增减税降费及退税缓税缓费累计超过14万亿元。近日，国家税务总局公布上述数据，与此同时，发布《中国税收营商环境发展报告（2013-2022年）》。“优化税收营商环境 激活发展动能”系列报道深度聚焦近年来中国税务部门优化税收营商环境的历程与成效。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部