人民网北京11月9日电 （焦磊 韩鑫）近日，由中国日用化工协会主办的第一届全国大学生化妆品创新大赛决赛在京举办。记者在大赛获悉，今年上半年，我国日化行业规上企业总营收额达到1753亿元，同比增长0.8%；实现规上企业利润168亿元，同比增长7.4%。其中，规上化妆品企业实现营收643亿元，同比增长10.8%，实现利润53.7亿元，同比增长35%，成为日化行业经济运行的一大亮点。

自2021年《化妆品监督管理条例》施行以来，相关的法律法规以及规章制度陆续颁布实施，给行业带来新的机遇和挑战，也对化妆品专业人才培养提出了更高要求。通过大赛以赛促学、以赛促教、以赛促创，将更好促进行业高质量发展。此次大赛中，来自全国75所高校，500多份作品，经过初赛的评选最后有74份作品脱颖而出，分别进入产品创意组、产品配方组和包装设计组的决赛。经过激烈角逐，最终25个作品获得一等奖，49个作品获得二等奖。

据介绍，作为中国日用化学工业重要的子行业，经过近40多年的快速发展，我国化妆品行业已建立了产业体系健全、产业链条完整、产品结构丰富、产品品类品种齐全的完整工业结构，成为仅次于美国的世界第二大化妆品大国，随着人民对美好生活向往需求的不断提升，化妆品行业具有广阔的增长空间和市场潜力，将成为扩内需、促增长的热点行业。

(责编：王连香、高雷)

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