加入CPTPP和DEPA两项工作进展如何？商务部回应
2023年11月09日16:28 |
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人民网北京11月9日电（记者孙红丽）11月9日，商务部举行例行新闻发布会。商务部新闻发言人何亚东在会上回应了中国加入CPTPP和DEPA两项工作的进展。
何亚东称，中方先后于2021年9月和11月正式申请加入CPTPP和DEPA，并积极推进相关进程。
关于CPTPP，中方已对协定全部条款进行了深入全面的分析、研究和评估，梳理了可能需要采取的改革举措和修改的法律法规，并在有条件的自贸试验区和海南自贸港主动对照先行先试。目前，中方正按照加入程序，与各成员进行沟通和磋商。
关于DEPA，2022年8月18日，成员方成立了中国加入工作组，全面启动谈判。目前，中方正与成员方就协定相关议题深入交流，已举行2次部级会议，3次首席谈判代表会议和3次技术磋商，总体进展积极。同时，中国国内多个地方都在主动对接DEPA，与成员方一道探索相关领域务实合作。
何亚东表示，中国真诚希望与各国一道，在开放的大舞台上相向而行、相互成就。中方期待早日加入CPTPP和DEPA，愿与各方共同努力，积极推进区域经济一体化和贸易投资自由化便利化，为世界经济复苏作出积极贡献。
(责编：孙红丽、高雷)
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