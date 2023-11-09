原标题：Canada Goose加拿大鹅连续第二年参加中国国际进口博览会

2023年11月7日，Canada Goose加拿大鹅参加第六届中国国际进口博览会（“进博会”）。本次参展适逢Canada Goose加拿大鹅启航中国五周年，品牌以“心向无界，同启新境”为主题，通过四季适宜的高端功能性产品以及企业社会责任实践成果，展现品牌深厚的历史积淀、丰富多样的产品系列以及对中国市场的坚定承诺。

“我们很高兴能再次参加进博会，共同见证品牌的又一个里程碑。过去五年在中国的每一个时刻都代表着我们对中国市场的承诺，即将品牌的加拿大积淀带到中国，同时拥抱深厚的中国文化之美。进博会展馆展示了我们在中国市场的成就，以及将业务推向新境界的决心。”Canada Goose加拿大鹅董事长兼首席执行官Dani Reiss表示：“中国是我们重要的战略市场，而进博会是展示我们对中国市场的承诺以及在此建立长远业务的决心的绝佳平台。”

“去年我们首次参展进博会即取得了热烈反响，这再次证明了Canada Goose加拿大鹅在中国市场的巨大潜力。今年，我们进一步提升展馆体验，让来宾更全面地体验品牌的高端功能性。”Canada Goose加拿大鹅中国区总裁李子厚表示：“如今的中国消费者正在追求真诚、使命驱动、提供非凡体验并与消费者产生共鸣的品牌。我们将继续为中国消费者带来令人信赖的高端品质与工艺，以及高性能产品，坚守‘心向无界’的承诺。”

Canada Goose加拿大鹅展馆占地200平方米，四大主题展区呈现品类繁多的产品，包括源于北境的悠久传承、与全球创意人士的合作系列、四季适宜性和HUMANATURE理念。

Canada Goose加拿大鹅展馆将展示Canada Goose加拿大鹅从1957年加拿大多伦多的一个小仓库发展为如今高端功能性服饰和生活方式品牌的历程。该展区将展出Canada Goose加拿大鹅著名的派克大衣，其设计初衷源于北极地区的严苛要求，展现了功能至上的品牌传统。

此外，Canada Goose加拿大鹅还会为来宾展示融合设计美学与高端性能的合作系列产品，包括与可持续时尚品牌Reformation携手推出的合作系列。该系列兼具时尚与可持续性，以出众配色与明亮复古印花打造。同时，Canada Goose加拿大鹅x Paola Pivi x北极熊国际保护协会（PBI）系列也将亮相，致敬保护北极熊的共同承诺，提高人们对北极熊及其栖息地所面临困境的认识。来宾还将领略品牌与PYER MOSS最新合作系列的风采，该系列融合奢华性能和设计，展现20世纪90年代布鲁克林动感风格。

Canada Goose加拿大鹅还将展现品牌不断拓展品类，建立全年相关性的成果，包括轻量羽绒夹克、服饰和鞋履等。通过品类拓展，Canada Goose加拿大鹅可无惧寒暑风雨，为消费者提供全年的周到防护。值得一提的是，自从2021年在中国全球首发以来，鞋履品类一直在稳步成长，最新款Glacier Trail运动鞋也将在此次展览中展出。

来宾还可在展馆了解Canada Goose加拿大鹅的可持续发展战略，品牌的可持续发展战略及倡议行动都以HUMANATURE理念为立足核心。HUMANATURE理念将为 Canada Goose加拿大鹅“关注气候，造衣暖人”的可持续发展承诺持续提供驱动力。

Canada Goose加拿大鹅的可持续发展战略的目标聚焦其材料使用、制造和运营、员工和社区，以及负责任商业行为等方面。如今，Canada Goose加拿大鹅已将75%的材料转为优选纤维和材料（PFMs），并正按计划在 2025年达到 90%。PFMs包含可持续、天然、可生物降解的植物纤维和材料。品牌已经实现公司运营的碳中和，上财年数据显示范围1和2排放减少了近45%。

进博会Canada Goose加拿大鹅展馆展示了多款基于可持续发展承诺而打造的产品，包括由可持续羊毛和生物基纤维制成的 Kind Fleece羊毛抓绒系列。Kind Fleece系列以保暖性能卓越的可持续面料焕新诠释经典羊毛面料，在去年进博会上大受好评，并在专门店持续热销。Cypress和Crofton系列羽绒服、轻量夹克和背心也同时展出。这些单品包含100%可持续尼龙，是品牌采用优选纤维和材料的又一力证。

Canada Goose加拿大鹅于2018年进入中国并开设首批专门店。如今，中国拥有Canada Goose加拿大鹅全球最大的专门店网络。品牌在中国拥有逾25家专门店，超450名员工。

2023年是品牌连续第二年参加中国国际进口博览会，也恰逢品牌启航中国市场五周年，并迎来了品牌诸多里程碑事件。今年，Canada Goose加拿大鹅焕新启幕全球面积最大的旗舰店——北京三里屯太古里旗舰店。Canada Goose加拿大鹅还与山水自然保护中心合作，启动了三江源国家公园长江源区域示范村自然体验和社区参与项目，进一步在中国市场拓进HUMANATURE理念。这是品牌首次在加拿大以外的地区开展的首个大规模国际企业社会责任项目。

今年早些时候，Canada Goose加拿大鹅发布了以三大战略支柱为核心的五年战略增长计划：加速以消费者为导向的增长，进一步发展直营业务网络，并引入新品类、拓展已有品类。中国将是该计划中不可或缺的一部分。

第六届中国国际进口博览会于11月5日至10日在国家会展中心（上海）举行，Canada Goose加拿大鹅展馆位于6.2馆。

(责编：曹淼、杨迪)

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