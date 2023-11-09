人民网北京11月9日电 11月8日，2023金融街论坛年会“泛动画引领投资新蓝海”平行论坛举行。北京市西城区委书记孙硕，新华社新媒体中心党委书记、主任李俊，北京市广播电视局党组书记、局长王杰群，中国动画学会会长马黎，新华社研究院党委书记、院长刘刚，中国广播电视版权委员会副会长、中广影视卫星有限责任公司党委书记、董事长、总经理黄瑞刚，北京市文联党组书记、常务副主席陈宁，中信出版集团股份有限公司总经理陈炜等相关领域领导和嘉宾出席论坛。

动画是深受人民群众喜爱的艺术形式，集多种艺术形态于一身，使一些本无生命的对象神奇地变成有生命、会活动的影像。作为一种生成动态影像的技术手段，动画已经深度参与到数字媒体时代的人类生活，与社会发展密切交织相互影响，产生了巨大的产业价值。小动画，大作为。泛动画产业打破了传统动画在受众群体和传播渠道上的局限，成为推动文化事业与文化产业融合发展的重要载体，连接动漫、游戏、文创乃至非遗、文旅等多领域资源，在教育、科研、医疗、城市规划、媒体传播等领域实现了广泛应用。

新华社新媒体中心党委书记、主任李俊透露，新华社新媒体中心正与西城区探索新华社元宇宙产业联盟北京基地落户西城区的实体化运作。元宇宙产业联盟通过联盟机制凝聚产业传媒、学界、科技企业的合力，共同促进科技创新与成果转化，探索媒体融合发展的新范式。这是媒体融合的魅力，也是跨界融合的力量。

北京市广播电视局党组书记、局长王杰群介绍，2022年北京动漫企业总产值约187.55亿元。目前，约有150家动画制作机构有作品产出，拥有从业人员5000余人。2023年7月，首届中国（北京）动画周举办了“中国电视动画大典”等76场活动，3万人次现场参观，线上累计观看人数达5000万，展示IP项目500余个，创投签约达1.6亿元。

中国动画学会会长马黎预计，中国动漫产业展现出可观的经济收益与巨大的市场前景。动画产业是一片投资蓝海，是一座亟待发掘的经济宝藏，是世界文化娱乐市场增长速度最快、发展动力最强、投资潜力最大的行业。动画产业不仅是新的经济增长点，年轻态的生活方式，技术创新与进步的直接动力，更是讲好中国故事的最好载体。金融与动画的结合，必将为中国动画注入强劲的发展活力，为文化强国建设做出更大贡献。

北京电影学院副校长孙立军呼吁，动画人要做好原创内容，动画产业发展要内容为王。动画片承载着家国情怀，承载着启蒙孩子审美的社会责任，资本投入动画产业时要看到它影响着一代又一代孩子们，这是动画片不同于其他电影和艺术形式的重要特点。

北京银行副行长戴炜认为，银行业应该持续升级文化金融，为泛动画企业提供精准有力的支持。加大对传统动画产业的支持力度，实现对传统动画产业创作传播衍生的全链条、全场景服务覆盖；创新泛动画产业特色产品；推出相关金融贷款支持措施，支持文化科技企业发展壮大，帮助文化科技小微企业成长为代表性动画企业。

西城区委书记孙硕在致辞中表示，近年来，西城区把泛动画产业作为新的经济增长点，厚植区域资源优势推动产业高质量发展。西城区有滋润泛动画领域创作的丰厚文化土壤。作为北京营城建都肇始之地，西城有3000多年建城史和870年建都史，是蜿蜒近3200公里的中国大运河世界遗产北端点。这里文化底蕴深厚、文化氛围浓郁、文化活力迸发，是北京历史文化的一张“金名片”，更是泛动画产业取之不尽、用之不竭的创作源泉。西城区有加速泛动画产业成长的良好创新生态。西城区是中国动画百年发展史的亲历者、见证者，这里文化产业繁荣、金融资源集聚，是泛动画产业创新创造、发展壮大的广阔天地。随着全国首个动画原创孵化基地和首届中国（北京）动画周相继落户西城，产业发展的生态链条日渐成熟。西城区有支持泛动画产业发展的一流政策环境。发布支持泛动画产业发展的9项务实举措，出台“十四五”期间首个促进文化产业高质量发展的“文化产业十条”政策，用市场化基金和政府产业扶持基金双轮驱动，加速推进文化事业与文化产业贯通发展的“西城模式”，为泛动画产业发展提供一流营商环境。希望广大投资者积极参与其中，发挥金融活水作用，为泛动画产业蓬勃发展注入澎湃动能，共享行业快速增长红利。期待更多泛动画企业将中华优秀传统文化的传承和创新融入产品研发中，也诚邀国内外各界的创作方、出品方、投资方一同挖掘西城深厚的历史文化积淀，携手打造更多精品力作。

北京电影学院动画学院副院长马华教授主持以“动画的文化使命和产业担当”为主题的圆桌论坛，同北京电影学院教授舒楠，央视动漫集团首席运营总监冯欢，爱奇艺副总裁、中国动画学会副会长杨晓轩，北京盛世顺景文化传媒有限公司董事长张春景结合自身领域，从不同的角度和层面探讨中国动画所孕育的文化使命和接下来的产业担当。

中国传媒大学动画与数字艺术学院副院长崔蕴鹏主持以“泛动画在数字经济时代的突出作用”为主题的圆桌论坛，邀请北京天桥集团董事总经理徐晓辉，中文在线集团高级副总裁、IP中心总经理李凯，环球数码创意控股有限公司董事总经理王宏鹏，上海哔哩哔哩科技有限公司公共事务总经理陈潘天乐，招商银行总行新经济行业战略客户部总经理张鹏，共同探讨在数字经济时代，泛动画带来的新现象，以及新技术对泛动画行业的影响。

中国传媒大学、北京广播电视台、北京电影学院、中央文史馆、北京银行、经济日报社、北京广播电视局、新华社音视频部、中国证券报有限责任公司、中国文化传媒集团有限公司、中文在线集团股份有限公司、中国动画学会、北京爱奇艺世纪科技公司、上海哔哩哔哩科技有限公司、招商银行、环球数码科技公司、北京影视动画协会、上海美术电影制片厂有限公司、北京迪生数字娱乐科技股份公司、北京盛世顺景文化传媒公司、北京京仪工贸有限公司、北京路通企业管理集团有限公司、恒信东方文化股份有限公司、太崆动漫有限公司、空速动漫有限公司、北京凯声文化传媒有限公司等各界专家和业内代表出席论坛。

(责编：曹淼、高雷)

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