人民网嘉兴11月9日电 （记者赵竹青、杨曦）算力网络作为算力的主要载体，是支撑数字经济发展的重要基础设施。如何有序推进算力网络的布局和建设？算力网络产业链以及更广泛的生态如何实现协同创新？11月9日，2023年世界互联网大会乌镇峰会算力网络协同创新论坛在浙江乌镇成功举办，院士专家、国际组织和相关企业代表围绕算力网络领域的热点话题展开深入探讨。

全球移动通信系统协会（GSMA）首席执行官洪曜庄（John Hoffman）、中国国家互联网信息办公室副主任王崧、世界互联网大会秘书长任贤良出席论坛并致辞。

GSMA首席执行官洪曜庄致辞。

洪曜庄在致辞中表示，移动网络已经覆盖全世界95%的人口，拥有超过54亿的用户，数字化转型正在改变我们生活的方方面面。算力和网络协同发展，赋能全社会各行各业，促进经济发展，世界各国都能从中受益。

随着数字经济时代全面开启，算力正以一种新的生产力形式，为千行百业的数字化转型注入新动能，成为经济社会高质量发展的驱动力。《2022-2023全球计算力指数评估报告》显示，算力指数平均每提高1点，国家的数字经济和国内生产总值（GDP）将分别增长3.6‰和1.7‰。

中国工程院院士邬贺铨作主题演讲。

在主题演讲环节，中国工程院院士邬贺铨指出，对众多中小企业来说，大模型是可望而不可及的。如果将大模型变成一个模块插入云端，企业就可以通过上云来接入大模型，这种“模型即服务（Mass）”方式可以促进大模型在中小企业的落地应用。中小企业通过在5G 公网上组织虚拟的5G专网，无需自建工业互联网平台与企业大脑，便可获得大数据分析与AI决策能力，实施数字化转型。

中国移动副总经理高同庆作主题演讲。

中国移动副总经理高同庆介绍，算力网络不仅是基础设施的升级，更是服务范式的变化，催生很多商业机会。中国移动近三年已初步形成技术和规模双领先的全国性算力网络，并且围绕基础设施构建、算网应用赋能以及技术创新引领，三条主线取得突破性进展。面向未来将携手产业合作伙伴，持续做强底座、做强生态、做强创新，全力以赴推进算力网络创新发展。

中国联通副总经理梁宝俊作主题演讲。

中国联通副总经理梁宝俊认为，算力网络演进应遵循算力和网络协同供给、融合运营、一体共生“三步走”的节奏。当前的算力网络仍处于第一阶段向第二阶段的过渡阶段，还需要做大量的工作。面向数字经济时代算网融合新要求，中国联通将通过构建算力丰富、运力充沛、多云协同、算网一体的算力精品网，向千行百业提供更加多样化、普适化、泛在化的算网融合服务。

IBM副总裁何塞·卡斯塔诺作主题演讲。

国际商业机器公司（IBM）副总裁何塞·卡斯塔诺（Jose Castano）表示，计算能力网络领域存在六大技术趋势，包括：混合云、AI、数据、自动化、安全、量子计算。AI对于IT行业乃至整个商业领域都非常重要，AI战略在于如何进一步提升AI效率，提升可信度，在AI的管理上更加科学合理。他建议，企业在部署生成式AI时应遵循四大核心准则：开放、安全可信、目标精准、赋能企业。

联想集团副总裁戴炜作主题演讲。

联想集团副总裁戴炜说，算力是互联网产业重要的基石，未来算力网络将支持CPU、GPU、FPGA等多种类型的异构计算资源，还需支持国产和通用芯片的混合模式。面向AI 大模型浪潮带来的智能算力新需求，联想提出“3S”战略，即智能物联网（Smart loT）、智能基础架构（Smart Infrastructure）和行业智能与服务（Smart Vertical & service），致力于成为“新IT”全栈解决方案提供商。

国家高性能计算机工程技术研究中心副主任曹振南作主题演讲。

国家高性能计算机工程技术研究中心副主任曹振南介绍，先进计算是解决国家经济建设、社会发展、科技进步等一系列重大挑战性问题的重要手段，是科技创新力的重要标志。长期坚持“机器、应用、环境”三位一体协同发展战略，经过多年的不懈努力，让我们在算力网络领域实现了从无到有、从弱到强的蜕变。

GSMA智库负责人彼得·加利奇作主题演讲。

GSMA智库负责人彼得·加利奇（Peter Jarich）表示，5G和云计算是相辅相成的。近年来，公共云发展非常快，需求快速增长，尤其是在中国。这其中，运营商发挥了很好的引领作用。同时，云端数据增长也非常快，远端数据的放置还可以降低能源消耗，有助于实现可持续发展。

人民网董事长、总裁，传播内容认知全国重点实验室主任叶蓁蓁出席发言。

“算力网络产业格局和价值链”圆桌对话。

“算力网络的未来：AI赋能和绿色可持续发展”圆桌对话。

随后，天翼云科技有限公司副总经理黄洪波，华为光产品线副总裁、首席战略官王景吉，中兴副总裁、算力与核心网产品总经理陈新宇，思科大中华区资深副总裁兼首席技术官侯胜利，戴尔科技集团全球副总裁杨捷，北京超级云计算中心、北京北龙超级云计算责任公司总经理吴迪等嘉宾结合自身实践，就算力网络产业格局和价值链、人工智能赋能以及算力网络的绿色可持续发展等议题展开圆桌交流。

论坛由GSMA主办、IBM和人民网协办，并由金砖国家未来网络研究院中国分院、华为公司和中兴通讯支持。来自云计算和网络技术等领域科技企业的100余名嘉宾参加论坛。

(责编：赵竹青、吕骞)

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