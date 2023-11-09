人民网上海11月9日电 （记者许维娜）11月5日至10日，第六届中国国际进口博览会（以下简称进博会）于上海举办。“赛诺菲连续六年积极参展进博会，已有多款创新产品由‘展品’变为‘商品’，”赛诺菲大中华区副总裁、公共事务市场准入及商务负责人朱海鸾介绍说，今年进博会期间，赛诺菲重点展示六款创新产品，并与本土合作伙伴进行战略签约，共同探讨创新商业模式。

朱海鸾认为，进博会为提升中国医药创新研发水平、促进医疗医药行业高质量发展发挥着重要作用。首先，进博会助力前沿的技术、创新产品快速地引入中国；其次，进博会搭建的平台，为企业提供更多的同行交流机会，有助于发掘新合作商机；此外，进博会期间会举办系列展览、论坛，企业在参展的同时，还能对行业的政策进行探讨和交流，以便为科技创新发展进行政策储备。

“中国市场蕴含巨大潜力，包括人才的发展、创新生态系统的建设，所以赛诺菲也在加快布局中国市场。赛诺菲将早期研发的试点设在中国，这有助于企业与中国本土的科研院校、权威专家更好地联合研发，以及创新本土化商业模式。”朱海鸾说，中国是赛诺菲全球第二大市场，赛诺菲逐步加深本土研发、生产、商业的全链条布局。其中，研发不仅指后期的临床开发，还包括全球多中心的研发合作。“目前，赛诺菲已实现中国参与全球90%的同步开发项目，在生产方面也进一步加深本土化布局，惠及更多中国患者”朱海鸾说。

“当下，中国不仅重视疾病的治疗，更加注重疾病的预防。对此，赛诺菲将更多的预防类疫苗、创新技术等带入中国。同时，我们还会继续加速引进更多免疫、慢病等领域的创新产品。”朱海鸾说，赛诺菲将结合中国疾病谱的发展，从产品的开发到商业模式的探索，着重本土化合作，更好地服务广大中国患者。

(责编：王连香、高雷)

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