人民网北京11月9日电 （记者乔雪峰）物流业是支撑国民经济社会发展的基础性、战略性产业。近年来，我国物流业快速发展，有力地支撑了国民经济运行，极大地方便了群众生活。

当前，在我国加快建设现代化强国，推进产业链供应链现代化建设的关键时期，推动现代物流转型发展，加快构建现代物流体系，不仅关乎物流产业的高质量发展，更关系供给侧环境的营造和经济循环的畅通。

“今年以来，我国物流业在历经多重考验后仍展示出韧性强、潜力大、活力足的特征，总体运行持续恢复向好。”近日，中国交通运输协会会长胡亚东在2023全球贸易与国际物流高峰论坛上表示，数字化建设和绿色低碳发展不仅是未来各方布局的重要战略方向，也逐渐成为新一轮科技革命和产业变革的重要纲领，不断推进国际贸易便利化及高质量发展。“可以说，数字技术已成为提升供应链产业核心竞争力的重要力量；绿色低碳已成为国际物流发展的关键落脚点。

对于物流业如何更好服务支撑双循环新发展格局，交通运输部运输服务司副司长韩敬华表示各方应从五个方面发力：

一是畅通道。加强对重要物流通道枢纽节点的运行监测，强化不同运输方式的统筹调度。二是保运输。持续强化重点物资产供销运对接，加强对重点物资运输的跟踪调度。三是提能力。加快提升国际物流设备设施的承载能力，进一步延伸扩大国际物流服务网络和辐射范围。四是促联通。持续推进交通物流上下游各环节间的运输规则衔接和标准协同。五是优服务。加快建设国家综合立体交通网，持续优化调整运输结构，积极推进综合运输服务一单制、一箱制、一票制模式创新等。

国家发改委综合运输研究所所长汪鸣全方位地解读了全球贸易新场景下国际物流新机遇。他指出，构建新发展格局和高质量发展战略实施，决定了物流业发展正发生巨大变化。国内国际经济环境复杂变化，我国物流产业正面临发展环境和方式变革，标志是从过去以增量为主的基于成本的竞争、扩张向以存量为主的基于价值的竞争转变。

汪鸣指出，物流业创新发展的方向和主要任务包括促进全链条降成本，推进结构性降成本，促进企业协同发展，推动设施联动发展，支持生态融合发展，加快物流数字化转型，推进物流智慧化改造，促进物流网络化升级，提升现代供应链运行效率，强化现代供应链安全韧性，壮大物流枢纽经济，发展物流通道经济等。在强化现代供应链安全韧性方面需探索符合我国国情的逆向物流发展模式，鼓励相关装备设施建设和技术应用，推进标准制定、检测认证等基础工作，培育专业化逆向物流服务企业。

国务院发展研究中心市场经济研究所所长王微则认为，当下全球经济贸易格局发生深刻变化，呈现四大趋势。一是全球贸易通道体系呈现多元化、网络化、立体化；二是全球贸易产业组织平台化、集群化、供应链化特征明显；三是全球贸易发展方式更加数字化、智能化、绿色化、国际化；四是竞争能力更加突出创新能力、资源配置能力、价值创造能力、供应链组织协调及服务能力。

为此，她建议，推动“一带一路”贸易通道高质量发展可从五方面入手：一是构建“一带一路”立体互联互通网络；二是加快推进沿线数字化平台建设；三是持续深化绿色基建、绿色能源、绿色交通等领域合作；四是完善“一带一路”国际合作机制，积极参加全球交通物流领域治理变革；五是充分发挥各国政府作用和国内外资本力量，推动市场化、商业化合作。

商务部电子商务和信息化司原副司长、中国服务外包研究中心主任蔡裕东认为，当前，国际物流发展仍处于重要战略机遇期，一是国际物流数字化转型机遇。数字贸易正成为国际贸易发展的新趋势，也是未来国际贸易发展的新增长点。二是跨境电商跨越式发展机遇。数字电商成为新时代国际贸易的驼铃和帆影。三是国际物流大通道建设机遇。加快“两沿十廊”国际物流大通道建设，对接RCEP等，需要强化服务共建“一带一路”的多元化国际物流通道辐射能力。“未来，更多的国家将参与到国际物流大通道建设，不断增强通道的韧性和活力，届时我国国际物流运输将进一步畅通，国际物流发展也将步入新阶段。”

此外，论坛上还发布了《中国城市物流绿色低碳行动指南》（以下简称《指南》），《指南》全文共四章十五节，基本框架是在“行业低碳发展路径通用分析工具”基础上调整优化形成，结构清晰完整，内容专业实用。《指南》还将面向全行业征集城市物流低碳代表案例，以进一步提升《指南》的理论指导性与行业影响力。

(责编：王连香、高雷)

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