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权威访谈丨进一步恢复和扩大消费 全力稳住外贸外资基本盘——访商务部党组书记、部长王文涛

2023年11月09日20:05 | 来源：新华网
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　　新华社北京11月9日电 题：进一步恢复和扩大消费 全力稳住外贸外资基本盘——访商务部党组书记、部长王文涛

　　新华社记者谢希瑶、潘洁

　　今年以来，商务部坚决贯彻党中央、国务院决策部署，在稳外贸、稳外资、促消费等方面及时出台一系列措施。伴随政策效果持续显现，商务运行呈现回稳向好态势。

　　行至四季度，我国消费、外贸、外资形势怎么看？如何进一步恢复和扩大消费，全力稳住外贸外资基本盘？新华社记者采访了商务部党组书记、部长王文涛。

　　促消费：有望继续稳步恢复 着力促进重点消费

　　问：如何看待全年消费走势？还将如何推动持续恢复和扩大消费？

　　答：今年以来，消费持续恢复提升，三季度社零总额增速逐月加快，分别增长2.5%、4.6%、5.5%。前三季度，最终消费支出对经济增长的贡献增强，消费作为经济增长第一拉动力的效能持续增强。但也要看到，消费恢复还不平衡，居民消费意愿仍显不足，消费能力尚需提升。

　　从全年来看，随着扩内需、促消费各项政策效应持续显现，叠加岁末年初等消费旺季的拉动作用，四季度消费有望继续呈现稳步恢复态势，完成全年目标任务是有基础的。

　　下一步，我们将全力以赴抓好消费促进工作，巩固消费回升势头。着力促进重点消费，也就是汽车、家电、家居、餐饮消费“四大金刚”，落实好已出台政策措施。比如，汽车方面，将持续推动新能源汽车下乡，推动汽车赛事、房车露营等后市场发展，全链条促进汽车消费；家居方面，将聚焦绿色、智能、适老这三个方向，加快释放家居消费潜力。还将促进绿色智能家电消费，推动餐饮业高质量发展，更好满足人民美好生活需要。

　　此外，我们还将优化消费环境和场景，深入推进国际消费中心城市培育建设，扎实推进城市一刻钟便民生活圈和县域商业体系建设三年行动；办好促消费活动，继续办好“消费提振年”活动，开展“百城联动”汽车节、家居焕新消费季、老字号嘉年华等重点活动。

　　稳外贸：政策靠前发力 助企业稳订单拓市场

　　问：目前我国外贸整体形势如何？稳住外贸基本盘、助力外贸企业发展还有哪些政策举措？

　　答：今年以来，世界经济复苏势头不稳，外需低迷、价格下跌，外贸企业订单不足，我国外贸运行面临的压力不小。面对复杂严峻的形势，商务部全力以赴帮助企业稳订单、拓市场。

　　我们注重政策靠前发力，4月份推动出台了《关于推动外贸稳规模优结构的意见》。此后，围绕这个综合性政策，还陆续系统出台了跨境电商海外仓发展、加工贸易、新能源汽车贸易、扩大进口等政策措施，形成了“1+N”政策体系。前三季度我国外贸顶住压力，展现出较强韧性，总体保持平稳运行。

　　“稳”的基础不断夯实。前三季度，货物进出口总额超过30万亿元，与去年同期基本持平；有进出口实绩的外贸企业增至59.7万家，接近去年全年水平。

　　“进”的势头逐步显现。进出口规模逐季扩大，9月单月创年内新高。前三季度，我国对共建“一带一路”国家货物进出口14.3万亿元，同比增长3.1%，超过同期全国外贸整体增速；对美欧出口有所改善。

　　“新”的动能加快聚集。前三季度“新三样”出口同比增长41.7%；跨境电商进出口1.7万亿元，同比增长14.4%；前8个月，数字贸易和服务贸易同比分别增长10.4%和8%。

　　四季度通常是外贸旺季，是全年外贸的“大头”，也是稳外贸工作的关键时期。我们将重点做好两方面工作。

　　一方面，帮助企业稳订单拓市场。全力以赴办好第六届进博会、第二届数贸会，优化供采对接，更好服务外贸企业拓市场。发布新一批《国别贸易指南》，加大对外贸企业特别是中小微外贸企业的信贷支持力度，办好《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）稳链固链、绿色低碳贸易等专题培训，提升企业把握国际市场机遇能力。

　　另一方面，继续加大贸易政策支持力度。进一步落实好国务院办公厅印发的《关于推动外贸稳规模优结构的意见》，加快推动出台支持新能源汽车贸易合作、支持二手车出口、提升加工贸易发展水平等多项政策措施，做好新政策的研究储备，稳定重点产品出口优势，有序引导加工贸易梯度转移。加快推出全国版和自贸试验区版跨境服务贸易负面清单，推动出台数字贸易改革创新发展的政策文件，促进服务贸易、数字贸易发展。

　　稳外资：继续抓好政策落实 持续优化营商环境

　　问：如何看待当前外资企业在中国的发展？稳外资政策落地见效情况如何？还将如何发力？

　　答：受世界经济复苏乏力、地缘冲突等影响，今年全球跨国投资总体仍然低迷，而且个别国家以“去风险”“降依赖”为借口，加强对外投资限制。再叠加去年高基数的因素，前三季度我国实际使用外资下降了8.4%，外资大项目储备也有所减少。

　　今年7月，国务院出台了《关于进一步优化外商投资环境 加大吸引外商投资力度的意见》，也就是“外资24条”，各方高度关注，有关部门和地方正在全力抓好落实。针对外资企业提出的困难和诉求，我们会同相关部门陆续出台了一系列专项外资政策，包括制定优化鼓励外商投资产业目录、支持外资设立研发中心、扩大制造业引资等，引导外资更多投向先进制造、科技创新等领域。

　　目前来看，政策效果已经逐步显现。前三季度，我国制造业实际使用外资同比增长2.4%，其中高技术制造业引资增长达到12.8%。高技术服务业中，研发与设计服务领域实际使用外资同比增长10.2%。前三季度我国新设外资企业达到3.8万家，同比增长32.4%，不少项目也在加快落地。

　　今年以来，我们与不少来华访问的跨国公司高管，进行了面对面深入交流。大家讲得最多的，都是高度重视中国市场，这个市场规模庞大、创新活力强、营商环境也在持续改善，他们看好中国发展前景，愿意在华长期发展。

　　下一步，我们将继续抓好稳外资政策落实，深化改革开放，持续优化营商环境。

　　一是持续打造“投资中国”品牌。我们在第六届进口博览会期间，举办“投资中国年”高峰会议，举办相关省市招商推介、自贸试验区专场推介、外资企业圆桌会议等活动。还将积极支持各地开展外商投资促进活动，持续打造“投资中国”品牌，让中国始终成为外商投资兴业的热土。

　　二是持续优化服务。我们将依托外贸外资协调服务机制，继续完善外资企业圆桌会议制度，与外资企业和外国商会保持常态化交流，完善外资投诉工作机制，用好外资企业问题诉求收集办理系统等，切实解决外资企业在华发展中遇到的困难和问题，让外资企业不仅有信心投资中国，更能安心扎根中国。

　　三是进一步扩大开放。我们将合理缩减外资准入负面清单，全面取消制造业领域外资准入限制措施，扩大电信、旅游等服务领域对外开放，与各方共享中国发展红利、开放红利。

(责编：胡永秋、杨光宇)
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