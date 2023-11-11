人民网上海11月11日电 （记者许维娜）“要提升哮喘诊疗水平，靶向治疗将为重度哮喘患者提供新的治疗选择。”在第六届中国国际进口博览会期间，广州医科大学附属第一医院、广州呼吸健康研究院陈如冲教授向人民网·人民健康分享了关于提升哮喘诊疗水平的相关思考。

哮喘作为一种常见的慢性气道疾病，已成为全球性的健康问题，急性发作可能危及生命。数据显示，我国20岁以上的成人哮喘患者已经超过4500万，其中55-70%哮喘患者处于控制不佳状态。

陈如冲认为，哮喘诊疗水平提升面临着几项挑战。一是如何开展精准诊断，从患病角度讲，哮喘有一部分非典型患者，其症状与典型哮喘患者相比有差异，在三级医院可以通过支气管激发实验进行诊断，但在基层医院，受医疗技术限制，精准诊断受到限制。实际上哮喘应该尽早诊断，只有早诊断才有机会早治疗、早干预；二是规范诊疗不充足，尤其是患者用药不规范可能导致急性发作、甚至会有严重的不良预后，对此应教育患者做好哮喘管理；三是重度哮喘患者进行常规治疗的效果不佳，对日常生活及工作仍有较大影响。不过，近年来靶向治疗的出现给患者带了新的治疗选择。

2型炎症在哮喘的发病中起主要作用，“近年来，靶向生物制剂治疗应该是哮喘药物研发领域的一个热点话题，”陈如冲介绍，“今年，国内机构在一些国际学术会议上陆续公布了中国哮喘患者和亚太哮喘患者一些生物创新药物关键三期临床研究结果，可以看到，这些生物制剂在改善哮喘患者症状的负荷、生活质量、肺功能以及哮喘急性年发作率等方面都有进步。诸多研究表明靶向生物制剂可为控制不佳的2型哮喘患者带来靶向病因”的治疗选择，可抑制哮喘的2型炎症水平，显著提高哮喘患者的肺功能、改善哮喘控制、减少哮喘急性发作。靶向作用于2型炎症的生物制剂的上市，将为重度哮喘患者带来新的治疗选择。”

陈如冲认为，当前，哮喘诊疗主要有两个未被满足的需求，一是“着眼当下”，即哮喘患者能够控制好当前的症状，不影响日常生活；二是“放眼未来”，即哮喘发作风险高不高，哮喘是否会频繁地急性发作，每一次哮喘急性发作就可能会对气道、肺功能造成不可逆的损伤。这些需求需要医患双方共同努力，从专业层面对哮喘治疗有更系统、更深层次的考量。

据了解，今年4月，广州呼吸健康研究院与赛诺菲进行战略合作签约，双方将通过加强呼吸系统疾病领域多方面、多维度、多形式的合作，积极推进呼吸系统疾病的预防、规范化诊疗与管理，从而提高我国呼吸领域整体医疗水平。而在本届进博会上，双方共同启动了“构建2型炎症气道疾病大数据”项目，旨在运用数字化手段，提高疾病早期发现能力，实现早期治疗和提高疗效，加强科研数据资源的整合共享，提升医学科研转化及应用效能，帮助慢阻肺病、哮喘等2型炎症气道疾病患者的个体化治疗指明方向。

陈如冲表示：“一直以来，慢性呼吸系统疾病对国民健康造成了巨大威胁，呼吸系统疾病的预防、规范化治疗与管理对患者至关重要，本次战略合作将高效协同各方‘产、学、研’的优势，推动2型炎症学术数据建立，借助大数据平台不断优化治疗标准，为呼吸系统疾病患者提供更优的解决方案，帮助患者更好控制和长期规范管理疾病。”

(责编：郝帅、高雷)

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