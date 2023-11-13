原标题：“把脉”企业、提供综合服务，浙江首批金融顾问“金蓝领”诞生

金融是现代经济的核心，是推动高质量发展的重要力量。中央金融工作会议强调，“要加快建设金融强国”，明确要求金融业“以推进金融高质量发展为主题，以深化金融供给侧结构改革为主线，以金融队伍的纯洁性、专业性、战斗力为重要支撑”，坚定不移走中国特色金融发展之路。

一直以来，浙江省金融业聚力创新。五年前，浙江在全国率先推出金融顾问制度，经过五年的探索实践，得到了各级政府、企业等社会各界的广泛认可，成为金融供给侧结构性改革的浙江实践样本。在金融顾问制度推出五周年之际，由浙江省总工会、浙商总会金融服务委员会主办，浙江省财贸工会和浙商银行承办的“2023年浙江省金融顾问综合服务技能竞赛总决赛颁奖仪式暨金融顾问制度五周年图片展”于11月11日在杭州举行。

据介绍，“2023年浙江省金融顾问综合服务技能竞赛”被列入浙江省总工会省级职工职业技能竞赛十大重点项目，由传统的金融竞赛模式上升到综合服务客户的主流业务上来，这是一次有益的尝试和创新。本次竞赛也是五年来对金融顾问制度的一次总结回顾和展示，开启了中国式现代化语境下，金融顾问向社会传播“金融向善”理念，增值赋能经济社会发展、助力浙江三个“一号工程”的新起点。

浙商银行党委书记、董事长，浙商总会金融服务委员会主任陆建强表示：金融顾问已经成为推动经济社会高质量发展的新职业劳动者。本次竞赛的成功举办，说明金融顾问作为一种职业劳动者的角色越来越被社会认可，金融顾问在推进经济社会发展过程中的价值越来越显现。金融顾问要不断锤炼本领，提升服务能力，真正成为一支充满纯洁性、专业性、战斗力的新时代职业劳动者队伍。

800多名金融顾问竞技，贴近实战铸就“金融工匠”

本次竞赛吸引了浙江全省44家金融机构和中介机构853名金融顾问的积极参与。历经三个多月的初、复赛层层选拔后，最终19组参赛队伍的57名金融顾问进入总决赛。

决赛选手分别通过团队风貌展示、服务案例展示及交流答辩三个环节，分享了自身及团队作为金融新职业劳动者，深入实体经济生产第一线，为企业发展“量体裁衣”，提供专业化、个性化金融服务的全流程，充分展现了金融顾问制度服务实体经济的制度优势，以及职业金融顾问激活金融源头活水的潜能。

现场观赛的企业家代表浙江瓯鹏科技有限公司董事长林峰颇有感触，他说，金融顾问有一整个团队，企业不同阶段的问题他有不同机构和团队可以提供服务，就像这次技能比赛，也是团队竞赛，这样能提供更全面更多元化的服务，给企业很多的帮助。

经过近五小时激烈的比拼，来自浙江省财贸工会、省经信厅、省地方金融监督管理局、人民银行浙江省分行等单位的7名专家组成评审团，对决赛团队的表现进行评分。最终，总决赛一等奖团队经核准后将被授予“浙江金蓝领”称号。

浙江省总工会党组成员、副主席胡柯指出，技能人才是支撑中国制造、中国创造的重要基础，对推动经济社会高质量发展具有重要作用。而金融是国民经济的血脉，是国家核心竞争力的重要组成部分。本次金融顾问综合服务技能竞赛的举办，既是对金融顾问服务技能的一次全面检验，也是金融服务实体经济的一次“实战演习”，更是践行“金融向善”理念的一次生动实践，对于进一步激发金融行业职工的劳动热情和创新创造活力，推动金融顾问制度可持续发展，具有十分重要的意义。

助力金融强省、金融强国，金融顾问制度贡献澎湃力量

总决赛当天，由浙商总会金融服务委员会主办的以“金融供给侧结构性改革的浙江实践”为主题的“金融顾问制度5周年图片展”同期举行。图片展分为序章和“镌刻新使命”、“时代新征程”、“驱动新引擎”、“拓宽新领域”、“引领新气象”、“迸发新能量”等6个篇章，展示了金融顾问制度出台的背景，金融顾问制度致力于破解“三对矛盾”，在新时代开启了金融高质量发展新征程；展示了金融顾问制度独特的框架机制，以及随着影响力的提升逐步走出浙江、走向全国；金融顾问制度对外传播金融“好声音”，引领金融向善风尚；展示出金融顾问当好企业的“金融家庭医生”、地方政府的“金融子弟兵”、居民的“金融理财咨询师”的生动场景。

作为金融顾问制度的擎旗单位，浙商银行牵头搭建省市县三级服务体系，组织近3400名金融顾问走近基层开展公益性服务，组建了82家金融顾问工作室。金融顾问深入到企业、政府和居民的个性化的具体需求场景，通过构建“1+N”服务模式（1个金融顾问链接N个机构资源），将资金血液及时输送到金融堵点的毛细血管末梢，赋能浙江金融生态持续健康发展，为浙江经济社会发展贡献独特的智慧金融力量。在实践中形成了一系列标志性成果，已在北京、上海、山东、甘肃等10余个省市探索推广。

据统计，五年来，金融顾问累计对接企业超过7.15万家，累计落实融资超5176亿元，开展了近600场投资者教育活动。

尤其是联合临平区政府，共同打造“综合金融服务示范区”。聚焦地方政府平台优化升级、企业综合成本迭代下降、居民金融意识全面提升三篇文章，开展了一系列的探索，诞生了全省首个县域“金融运行质量体检报告”和“金融风险防控指南”、小微企业运营成本迭代下降的数字化工具、“财富管理N课”等创新性的服务成果。

陆建强表示，浙江率全国之先推出金融顾问制度，正是努力探索新时代中国式现代金融发展规律的实践创新、理论创新、制度创新。金融顾问生动的案例实践，都是坚持金融工作政治性、人民性，坚持服务实体经济，坚持防控金融风险，坚持在市场化法治化轨道上推进金融创新发展的集中写照，金融顾问已经成为浙江金融供给侧结构性改革的一张金名片。

接下来，浙江将继续深入推动金融顾问制度创新实践，推动金融顾问更好地融入知识型、技能型、创新型高素质劳动者大军之中，以金融高质量发展更好服务三个“一号工程”，更好服务中国式现代化，成为新时代中国特色社会主义的金融建设者。

(责编：曹淼、杨迪)

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