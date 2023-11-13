爱奇艺“双11”购卡推新玩法
今年“双11”，爱奇艺上线会员互动购卡新玩法：11月10日至11月15日，爱奇艺用户可向好友发起助力邀请，3位好友接受邀请即为助力成功。助力发起人及参与好友均可享4.6折购卡超值特惠，原售258元/年的黄金VIP会员年卡，活动期间优惠至118元/年。每位用户有1次发起助力或为其他好友助力机会。参与活动的用户还可参与购后抽奖，有机会获赠免单资格、VIP会员天数、京东PLUS年卡、中免日上美力+臻选季卡等多种惊喜福利。
据统计，超1亿人选择订购爱奇艺会员服务。爱奇艺黄金VIP会员服务推出已超10年，用户订购黄金VIP会员后，可在手机、平板、电脑终端上观看爱奇艺热播大剧、独家综艺、高品质电影、动漫、动画等内容，同时还可以观看爱奇艺丰富的高品质片库内容。目前，《宁安如梦》《无所畏惧》《我要逆风去》等多部热门剧综正在持续更新，热门院线新片《封神第一部：朝歌风云》《流浪地球2》《消失的她》《长安三万里》等也已上线爱奇艺平台。爱奇艺VIP会员还可随时观看《赘婿》《人世间》《罚罪》《苍兰诀》《卿卿日常》《风吹半夏》《狂飙》《长风渡》《莲花楼》等影视节目佳作。
今年10月，爱奇艺发布超200部内容储备片单。剧集方面，爱奇艺将继续打造有温度、有深度、多元化的高品质作品，《南来北往》《长风破浪》等剧集将陆续上线爱奇艺平台，“迷雾剧场”也将持续推新。综艺领域，爱奇艺将继续创作符合年轻人审美潮流的作品，《萌探2024》《一年一度喜剧大赛3》《青春合唱团》《我在横店打篮球》《潮流事业群》《势不可挡》《不可复制》《中餐来了》等系列节目和创新节目将陆续上新。动漫、儿童、电影领域也将保持创作水准和快速上新，为会员提供更多好看的影视作品和良好的观影体验。
在持续为会员提供优质内容的基础上，近年来，爱奇艺还通过一系列运营举措为会员带来更多惊喜福利。推出会员积分兑换加更礼、V7会员免费抽取《莲花楼》演唱会线下门票等活动。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 新一轮冷空气蓄势待发 15日起影响我国大部地区
- 人民网北京11月13日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台消息，15日至17日，又将有一股冷空气自西向东影响我国大部地区，气温将先后下降4-6℃，局地降温幅度可达8-10℃；陕西中北部、山西北部、内蒙古中东部、东北地区等地部分地区有小到中雪或雨夹雪，黑龙江东部等地局地有大到暴雪。 雨雪方面，预计今明两天，新疆北部和东部、甘肃、青海北部、宁夏等地部分地区有小到中雪或雨夹雪，其中，新疆阿勒泰地区、塔城地区及沿天山地区、甘肃祁连山山区等地局地有大雪；西南地区、江南、华南等地部分地区有阴雨天气，主要以小雨为主，云南中南部、广西西部、海南岛等地局地有中到大雨。…
- 评论
- 关注