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爱奇艺“双11”购卡推新玩法 

2023年11月13日10:52 | 来源：新华网
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原标题：爱奇艺“双11”购卡推新玩法 追剧快乐超值购

今年“双11”，爱奇艺上线会员互动购卡新玩法：11月10日至11月15日，爱奇艺用户可向好友发起助力邀请，3位好友接受邀请即为助力成功。助力发起人及参与好友均可享4.6折购卡超值特惠，原售258元/年的黄金VIP会员年卡，活动期间优惠至118元/年。每位用户有1次发起助力或为其他好友助力机会。参与活动的用户还可参与购后抽奖，有机会获赠免单资格、VIP会员天数、京东PLUS年卡、中免日上美力+臻选季卡等多种惊喜福利。

据统计，超1亿人选择订购爱奇艺会员服务。爱奇艺黄金VIP会员服务推出已超10年，用户订购黄金VIP会员后，可在手机、平板、电脑终端上观看爱奇艺热播大剧、独家综艺、高品质电影、动漫、动画等内容，同时还可以观看爱奇艺丰富的高品质片库内容。目前，《宁安如梦》《无所畏惧》《我要逆风去》等多部热门剧综正在持续更新，热门院线新片《封神第一部：朝歌风云》《流浪地球2》《消失的她》《长安三万里》等也已上线爱奇艺平台。爱奇艺VIP会员还可随时观看《赘婿》《人世间》《罚罪》《苍兰诀》《卿卿日常》《风吹半夏》《狂飙》《长风渡》《莲花楼》等影视节目佳作。

今年10月，爱奇艺发布超200部内容储备片单。剧集方面，爱奇艺将继续打造有温度、有深度、多元化的高品质作品，《南来北往》《长风破浪》等剧集将陆续上线爱奇艺平台，“迷雾剧场”也将持续推新。综艺领域，爱奇艺将继续创作符合年轻人审美潮流的作品，《萌探2024》《一年一度喜剧大赛3》《青春合唱团》《我在横店打篮球》《潮流事业群》《势不可挡》《不可复制》《中餐来了》等系列节目和创新节目将陆续上新。动漫、儿童、电影领域也将保持创作水准和快速上新，为会员提供更多好看的影视作品和良好的观影体验。

在持续为会员提供优质内容的基础上，近年来，爱奇艺还通过一系列运营举措为会员带来更多惊喜福利。推出会员积分兑换加更礼、V7会员免费抽取《莲花楼》演唱会线下门票等活动。

(责编：曹淼、杨迪)
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