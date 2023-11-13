推动民营经济发展政策密集出台，如何提振民营企业信心？如何应变克难，走好高质量发展之路？新成立的民营经济发展局的职责是什么？

“中国经济圆桌会”聚焦当下国内外舆论关注的经济热点话题，本期邀请到国家发展改革委民营经济发展局局长魏东、中国人民大学应用经济学院副院长魏楚、广州禾信仪器股份有限公司董事长周振、成都齐碳科技有限公司联合创始人白净卫，同台共话民营经济高质量发展。

“中国经济圆桌会”是新华社推出的一档大型全媒体访谈节目。你的关切我们来回应，这里有中国经济的权威声音、真实画像。

出品人：傅华、吕岩松

总策划：刘健

策划：孙承斌、李拯宇

监制：孙志平、霍小光、刘刚、王磊、储学军

制片：张平锋、张旭东、兰红光、钱彤、顾钱江、周红军

统筹：秦大军、关桂峰、刘佩、李姝莛、杨咏、李杰、王宏达、李薇、邹伟、马轶群、南隽、李晓云

编导：杜瑞、肖正强、李畅、董博涵、艾思奇、韩洁、于佳欣、刘开雄、陈炜伟、申丽

记者：李林欣、刘畅、杨志刚、王怿文、李涛、殷晓圣、宋立峰、霍思颖、刘海、曹力、李嘉乐、丁乐、欧阳建嘉、宿传义、赵小羽、赵泳、达日罕、王君璐、孙蕾、谢晗、林凯、尚昆仑、杨琳

报道员：孙炎、宋越、王远瞩、杨耀中、熊象鲁、马尧、耿玉成

摄像：董硕、杨志刚

编辑：李恒毅、邓冰雪、杲均丰

主持人：缪晓娟

导播：李何铭、陈琳

音频：赵祎鑫

视觉：夏勇、杨震男、彭雨荷、王戈、张鑫、李权

配音：董千齐、危颖

化妆：李水仙

新华社音视频部制作

新华通讯社出品

(责编：岳弘彬、牛镛)

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