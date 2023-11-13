中国经济圆桌会｜民营经济大家谈
2023年11月13日10:59 | 来源：新华社
小字号
推动民营经济发展政策密集出台，如何提振民营企业信心？如何应变克难，走好高质量发展之路？新成立的民营经济发展局的职责是什么？
“中国经济圆桌会”聚焦当下国内外舆论关注的经济热点话题，本期邀请到国家发展改革委民营经济发展局局长魏东、中国人民大学应用经济学院副院长魏楚、广州禾信仪器股份有限公司董事长周振、成都齐碳科技有限公司联合创始人白净卫，同台共话民营经济高质量发展。
“中国经济圆桌会”是新华社推出的一档大型全媒体访谈节目。你的关切我们来回应，这里有中国经济的权威声音、真实画像。
出品人：傅华、吕岩松
总策划：刘健
策划：孙承斌、李拯宇
监制：孙志平、霍小光、刘刚、王磊、储学军
制片：张平锋、张旭东、兰红光、钱彤、顾钱江、周红军
统筹：秦大军、关桂峰、刘佩、李姝莛、杨咏、李杰、王宏达、李薇、邹伟、马轶群、南隽、李晓云
编导：杜瑞、肖正强、李畅、董博涵、艾思奇、韩洁、于佳欣、刘开雄、陈炜伟、申丽
记者：李林欣、刘畅、杨志刚、王怿文、李涛、殷晓圣、宋立峰、霍思颖、刘海、曹力、李嘉乐、丁乐、欧阳建嘉、宿传义、赵小羽、赵泳、达日罕、王君璐、孙蕾、谢晗、林凯、尚昆仑、杨琳
报道员：孙炎、宋越、王远瞩、杨耀中、熊象鲁、马尧、耿玉成
摄像：董硕、杨志刚
编辑：李恒毅、邓冰雪、杲均丰
主持人：缪晓娟
导播：李何铭、陈琳
音频：赵祎鑫
视觉：夏勇、杨震男、彭雨荷、王戈、张鑫、李权
配音：董千齐、危颖
化妆：李水仙
新华社音视频部制作
新华通讯社出品
(责编：岳弘彬、牛镛)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 新一轮冷空气蓄势待发 15日起影响我国大部地区
- 人民网北京11月13日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台消息，15日至17日，又将有一股冷空气自西向东影响我国大部地区，气温将先后下降4-6℃，局地降温幅度可达8-10℃；陕西中北部、山西北部、内蒙古中东部、东北地区等地部分地区有小到中雪或雨夹雪，黑龙江东部等地局地有大到暴雪。 雨雪方面，预计今明两天，新疆北部和东部、甘肃、青海北部、宁夏等地部分地区有小到中雪或雨夹雪，其中，新疆阿勒泰地区、塔城地区及沿天山地区、甘肃祁连山山区等地局地有大雪；西南地区、江南、华南等地部分地区有阴雨天气，主要以小雨为主，云南中南部、广西西部、海南岛等地局地有中到大雨。…
- 评论
- 关注