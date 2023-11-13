人民网北京11月13日电 （记者赵竹青）第十四届“北斗杯”全国青少年空天科技体验与创新大赛（以下简称“北斗杯”大赛）北京赛区选拔赛颁奖典礼暨“空天科创营”开营仪式11日在北京市一零一中学（怀柔分校）举行，北京赛区组委会主任李培祝宣布“空天科创营”正式开营。

科创营面向获奖选手开展，邀请他们体验前沿科学装置、了解空天科技研究全流程，并与院士专家互动交流。李培祝表示，启动“空天科创营”对于拓展“北斗杯”大赛成果，讲好空天故事，培养北斗以及空天科技事业的后备力量，提升青少年科技创新综合能力有重要意义。

中国卫星导航系统管理办公室原总师、大赛全国组织委员会蔡兰波表示，全国总决赛上，选手们乐于探索、勇于创新、团结协作，是“自主创新、开放融合、万众一心、追求卓越”的新时代北斗精神的具体弘扬。

颁奖结束后，中国科学院空天信息创新研究院徐颖、王大成作为特邀嘉宾为同学们授课，生动翔实的案例，趣味横生的知识引得现场听众纷纷喝彩。在优秀作品展览区，百余幅参赛作品一一陈列，明艳活泼的色彩、天马行空的创想吸引了众多学生家长驻足观看。

据了解，由孙家栋院士等倡议发起、多部门联合主办的“北斗杯”大赛，在青少年空天科普领域发挥了重要作用，已成为我国卫星导航领域青少年科技创新与科普教育的重要平台。第十四届“北斗杯”大赛是教育部认可的2022—2025学年面向中小学生开展的44项全国性竞赛活动之一。其中，北京赛区选拔赛由中国科学院空天信息创新研究院主办，在科普体验创意类、应用服务创新类、多传感器融合创造类3类6个赛道吸引1000余名选手参与。

(责编：赵竹青、吕骞)

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