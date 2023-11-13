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ICT行业持续创新 推动数字经济蓬勃发展

2023年11月13日15:16 | 来源：人民网
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人民网北京11月13日电 （记者车柯蒙）产业数字化是传统行业转型升级的必经之路，也是数字经济蓬勃发展的重要引擎。数据显示，2022年我国数字经济市场规模达50.2万亿元，总量稳居世界第二，占GDP比重提升至41.5%。随着数字经济发展动能加速释放，机构预测，2023年中国数字经济市场规模将增长至56.7万亿元，占GDP的比重将达到43.5%。

当前，数字经济正向ICT产业与传统产业深度融合发展的方向迈进，以5G为代表的新一代通信技术与各行业的深度融合，在推动产业数字化的过程中发挥了重要作用。

近年来，中兴通讯与中国电信紧密合作，在产业数字化的道路上不断探索，基于多年数字化转型实践经验和技术积累，构建出“融合连接、AI赋能、数据治理”的数字化架构，加速产业数字化规模复制，并取得了丰硕成果。双方以5G定制网为抓手，加速5G应用的开发和落地，在工业制造、能源、医药、交通、文旅等多个行业携手打造的一系列标杆工程。

连接是数字化转型的基础，也是企业实现数字化战略必须迈出的第一步。中兴通讯基于5G-Advanced、5G NTN、WiFi、全光网等技术打造融合连接，将生活、生产的方方面面串接起来，打造立体化的保障，推动产业升级。当前处于一个网络端到端技术升级的窗口期，中国电信联合中兴通讯进行了一系列创新合作，共同验证新技术和产品能力。5G NTN(非地面网络)技术作为5G-Advanced的重要组成部分，通过从卫星、基站到终端端到端全链路的贯通验证，面向产业，共享融合蜂窝和卫星产业链，推动卫星连接成本降低。

当前，大模型逐渐成为产业数化发展的新引擎，为生产力发展注入全新动能。软件层面，中兴大模型采取1+N+X 整体发展路线，自主研发基础大模型，并在研发提效、通信领域、政企行业等方向发力大模型应用，助力千行百业数智化转型。

产业数字化不仅是数据要素的收集，更是通过数据治理提升运营效率、生产效率、产品和服务水平的过程，最终实现数据变现，为行业带来更大的价值。

据介绍，中兴通讯打造的数字星云2.0，让数据更容易交易、流转以及变现，作为数字大脑服务于千行百业。中兴通讯联合行业伙伴，打造工业现场网+数字星云使能5G工厂的建设方案，优化流程制造业生产价值链、提升离散制造业生产敏捷性，全面构建泛在工业智能。中兴通讯与中国电信在工业领域不同细分行业打造了行业标杆工程。

ICT产业是"数字经济"发展的基础，中兴通讯携手中国电信推动ICT产业的核心能力进阶，将融合连接、AI赋能、数据治理等数字化能力创新性地融入产业，成就产业数字化转型的同时，也为数字经济蓬勃发展提供一条新路径。

业界专家认为，ICT行业的持续创新将为各行各业的数字化提供系统化方案，推动产业数字化和智能化发展，为“数字中国”加速落地贡献力量，为中国式现代化建设提供强劲数字引擎。

(责编：乔业琼、吕骞)
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